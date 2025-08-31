Nicușor Dan a depus FLORI la bustul lui Mihai Eminescu, în timpul vizitei sale în Republica Moldova

După Marea Dictare Națională, șeful statului român, Nicușor Dan, și omologul său moldovean, Maia Sandu, au mers la Străşeni, unde au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu. Oamenii i-au întâmpinat cu urale și aplauze.

Cei doi oficiali au discutat cu oamenii și au asistat la concertul dedicat Zilei Limbii Române, organizat la Casa de Cultură din Strășeni.

Nicuşor Dan, este în vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române.

Șeful statului român a fost primit, duminică dimineață, la Reședința de Stat din Chișinău, de omologul său moldovean, Maia Sandu.

Ulterior, Nicușor Dan a participat la „Marea Dictare Naţională”, alături de președinta Maia Sandu.

