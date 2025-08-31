Nicusor Dan, atacuri la clasa politică de la București, de pe scena din Chișinău

Nicușor Dan este iar în Republica Moldova. Sărbătorește acolo Ziua Limbii Române. Nu a ratat momentul să trimită o săgeată, ironică, către politicienii de la București, pe care i-a trimis la … dictare.
Președintele României a vorbit pe scena evenimentului „Marea Dictare Națională”, organizat la Chișinău. Și-a început discursul, cum altfel?!, cu o glumă, spune el. Am putea începe Dictarea Națională, cu clasa politică, de exemplu, a spus președintele României.
„Ştiţi că începând din 2011 această zi este celebrată și în România, Ziua Limbii Române, în mod oficial, și poate n-ar fi rău să copiem și „Marea Dictare Națională”, am putea să începem cu clasa politică, de exemplu”, a glumit președintele, pe scena de la Chișinău.
Pentru Nicușor Dan, limba română e un „dat”, însă îi dă exemplu pe cetățenii moldoveni, care „în ciuda tuturor presiunilor”, au luptat „pentru a păstra această limbă și această identitate”.
Nicuşor Dan, este în vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Președintele a participat la „Marea Dictare Naţională”, alături de președinta Maia Sandu.
