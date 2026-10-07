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Nicuşor Dan a participat la Liturghia de la Biserica Palatului Cotroceni. Ce mesaj a transmis președintele

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Președintele Nicușor Dan a participat, miercuri dimineață, la Liturghia oficiată la Biserica Palatului Cotroceni, care și-a sărbătorit ocrotitorii. La finalul slujbei, șeful statului a vorbit despre importanța moderației și a înțelegerii într-o societate în care, spune el, „ura, vrajba e tot mai mare”.

„Mă bucur că ajung și eu din când în când cu dumneavoastră aici. Și de fiecare dată ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care par că ne ocupă tot timpul. E important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a făcut apel la moderație și la respectul față de cei cu opinii diferite.

Cred că într-o lume, într-o societate în care vedem că ura, vrajba e tot mai mare, trebuie să dăm exemplu de moderație și înțelegere: tot timpul o să avem opinii diferite, numai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru cu adevărat ca la aproapele nostru”, a mai spus șeful statului.

Liturghia, oficiată de Episcopul vicar Timotei Prahoveanul

Slujba a fost oficiată de Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Timotei Prahoveanul, împreună cu un sobor de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor. La eveniment au fost prezenți președintele României, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale și ai Muzeului Național Cotroceni.

PS Timotei Prahoveanul a vorbit despre viața Sfinților Serghie și Vah, conducători militari din anturajul împăratului Maximian Galeriu, și despre apropierea de Dumnezeu.

„Prietenia cu Dumnezeu și mărturisirea învățăturii Lui oferă cel mai mare privilegiu, așa cum s-a întâmplat și în cazul Sfinților Serghie și Vah. Acest privilegiu al apropierii de Dumnezeu este mai mare decât orice dregătorie”, a subliniat ierarhul.

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