Nicușor Dan anunță că există dovezi pentru filiera moscovită în finanțarea campaniei lui Georgescu: Parchetul dovedește că au fost elemente plătite de Rusia / Vor veni și multe alte dovezi

Președintele României, Nicușor Dan, afirmă joi seara că există dovezi pentru filiera moscovită, în finanțarea campaniei lui Georgescu și că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o decizie „extrem de neobișnuită”.

„Evident că toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis, însă ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când CCR a luat decizia și președintele și instituțiile care au fost în CSAT au avut curajul să ia o decizie extrem de neobișnuită. Acela a fost un moment de slăbiciune și de eroare, dar care s-a sfârșit cu o decizie foarte curajoasă pe care trebuie să o salutăm acum”, explică Nicușor Dan la Digi24.

Nicușor Dan adaugă că „noi, ca societate, suntem într-un moment în care conștientizăm acest război hibrid, în primul rând, și avem foarte multe dovezi externe, adică avem rapoarte ale serviciilor de informații din Spania, Franța, Marea Britanie, rapoarte ale UE care spun că avem de-a face cu atacuri hibride”.

„Parchetul spune 3 lucruri. Unul e acest proces de dezinformare sistematică, care dovedește legătura cu Rusia, a doua e finanțarea efectivă, unde avem 1 milion euro, e de 5-6 luni Bogdan Peșchir, și al treilea lucru – încercarea de destabilizare. Domnul Potra, înțeleg, a încercat aceleași lucruri în țări africane. La momentul acela, când am avut informațiile, cumva am fost sceptic – ce ar putea să facă 10 oameni cu câteva cuțite și 3 grenade? Dar, de fapt, nu erau 5-6, erau vreo 70 și erau oameni care, cumva, se instruiseră să facă o chestiune din asta într-o adunare publică. De exemplu, să forțeze intrarea într-o adunare publică. Sunt trei chestiuni distincte. Susținătorii lui Călin Georgescu, care sunt oameni de bună-credință, spun că nu a fost o influență a Rusiei în alegeri. Acum, în sfârșit, avem o dovadă și vor fi multe altele”, adaugă președintele României.