Preşedintele Nicuşor Dan continuă tradiția instituită de Klaus Iohannis și se întoarce cu o șapcă de la Donald Trump. Nu știm ce a făcut fostul președinte cu suvenirul, dar șapca roșie primită de Nicușor Dan nu are o soartă prea fericită.

După ce a primit „preţiosul” suvenir de culoare roşie de la Trump, președintele României a avut mâinile blocate. În orice ipostază, inclusiv la întâlnirea cu Marco Rubio, Nicușor Dan era nedezlipit de șapca roșie.

Unde a ascuns Nicușor Dan șapca lui Trump?

După ce și-a ocupat locul la masa observatorilor, surpriză: șapca a dispărut. Semn că un consilier, cum ar fi și firesc, i-a preluat suvenirul. Misterul s-a elucidat rapid. În momentul în care președintele s-a ridicat de pe scaun, a reapărut șapca roșie, odată cu întrebarea: de unde a scos-o?

Răspunsul la această întrebare a fost înregistrat pe video. Se vede cum președintele pune șapca pe scaun, apoi se așează grijuliu. Peste ea? Lângă ea? Greu de spus, ușor de presupus. Mai ales că după ce se așează se fâstâcește, ca și cum ar fi deranjat de cozoroc.

Nicuşor Dan a făcut o impresie foarte bună gazdei, Donald Trump, care l-a numit „premierul României”. Discursul său de 2 minute a fost la rândul său apreciat, pentru promisiunile de susținere și ajutor pe care România le poate oferi în reconstrucția Palestinei.

Șapca lui Trump și fularul lui Lazurca

Discursul vesel al lui Nicuşor Dan, susţinut la Consiliul de Pace, a mai descreţit un pic atmosfera oficială. Este drept că a fost şi ajutat de imaginea consilierului său Marius Lazurca, întipărită în minte, posibil încă afectat de pe urma zăpezilor din România, de nu s-a despărţit de fular şi de haină nici în interiorul Institutului pentru Pace, acolo unde a avut loc evenimentul.

