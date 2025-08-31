Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan anunță că România ajută Republica Moldova, în prag de alegeri: “Avem expertiză pe tipul acesta de incitare la protest”

Nicușor Dan anunță că România ajută Republica Moldova, în prag de alegeri: “Avem expertiză pe tipul acesta de incitare la protest”

31 aug. 2025, 21:17, Știri politice
Nicușor Dan anunță că România ajută Republica Moldova, în prag de alegeri: “Avem expertiză pe tipul acesta de incitare la protest”

Nicușor Dan spune că România este bună „pe parte de securitate cibernetică” și oferă ajutor Republicii Moldova. Într-un interviu la PRO TV Chișinău, șeful statului este întrebat cu ce poate ajuta țara noastră Republica Moldova, împotriva „interferenței ruse în alegeri”. 

Nicușor Dan, aflat în vizită la Chișinău, duminică, afirmă că nu vrea să „influențeze”, prin răspunsul său, având în vedere că Republica Moldova este în campanie electorală pentru alegerile parlamentare.

„În primul rând, fac o observație generală. Suntem în campanie electorală și nu vreau să influențez. Însă, ceea ce spuneți (n.r. interferența Rusiei) sunt realități dovedite, faptul că există atacuri cibernetice, faptul că sunt în curs cumpărări de vot și că sunt știri false. Acestea sunt realități și oamenii care votează trebuie să țină cont de aceste realități. Unii care duc o campanie care cu bună credință fac campanie cum cred ei”, răspunde președintele Dan.

Acesta anunță că între instituțiile din București și Chișinău există „colaborare”, pentru că România are „expertiză” pe partea de „incitare la protest”.

România e bună pe parte de securitate cibernetică. Este un ajutor pe care îl acordăm Republicii Moldova, pe parte de atacuri cibernetice.

„Avem expertiză pe tipul acesta de incitare la protest, există colaborare între instituțiile noastre”.

