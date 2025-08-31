Anul 2025 și apoi 2026, vor fi „ani dificili pentru români”, spune Nicușor Dan, duminică, în timp ce la Guvern se caută un acord pe al 6-lea pachet, pe care Ilie Bolojan ar trebui să-și angajeze răspunderea.

Însă, există și o veste bună, în opinia președintelui, două agenții internaționale au menținut ratingul pentru România.

Președintele a fost întrebat dacă acest pachet de măsuri fiscale vor duce la un efect de scădere a deficitului.

„Vestea bună este că, în iulie, Fitch ne-a menținut ratingul BBB-. În august, Standard & Poor’s ne-a menținut tot BBB-, în perspectivă negativă, dar a păstrat nivelul la care eram înainte să vedem dimensiunea fiscală. Urmează, în septembrie, Moody’s — sper să rămânem la BBB-, este o notă bună pentru Guvern”, declară acesta, citat de Digi24

Președintele lasă de înțeles că Guvernul a făcut și greșeli „sub presiunea timpului”, însă aceste „eventuale greșeli” vor fi corectate din ianuarie 2027. Apoi, face o proiecție sumbră pentru români.

„Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că, altfel, economic, pentru toată lumea, va fi mult mai dificil. Și, bineînțeles, în momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli. Aceste eventuale greșeli le vom corecta din ianuarie 2027. Noi mai avem cât a mai rămas din 2025, dar și 2026, care vor fi ani dificili pentru români”, explică președintele, potrivit Digi24.

