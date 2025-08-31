O „ispită” de la Insula Iubirii s-a strecurat între președinții Maia Sandu și Nicușor Dan. Imediat după ce au coborât de pe scena evenimentului de la Chișinău, „Marea Dictare Națională”, Maia și Nicușor au stat la poze cu doritorii.

Din mulțime, și-a făcut apariția o tânără brunetă, îmbrăcată cu o rochie albă scurtă. Rapid și-a făcut loc printre agenții de pază. Unul dintre ei s-a pricopsit cu telefonul brunetei, care cerea o poză cu cei doi președinți. Acesta a pasat telefonul ispitei unei doamne, care a realizat fotografia mult-dorită.

Nicușor Dan și Maia Sandu s-au conformat dorinței brunetei, care i-a prins de mijloc pe cei doi președinți.

Poza a apărut pe contul de Instagram al „ispitei”, care s-a declarat „mândră” și „recunoscătoare”.

„Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Președinta Republicii Moldova și Președintele României. Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială”.

Cristina Scarlevschi este una dintre ispitele show-ului Insula Iubirii, sezonul 9. Bruneta are 31 de ani și este din Republica Moldova.

Nicuşor Dan este în vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Președintele a participat la „Marea Dictare Naţională”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: