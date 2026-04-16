Într-o emisiune la Europa FM, președintele României, Nicușor Dan, a comentat tensiunile de pe scena politică și viitorul coaliției de guvernare. Șeful statului a subliniat că vede posibilitatea formării unui guvern minoritar.

„E posibil, dar el va avea nevoie la un moment dat să aibă nevoie de susținere parlamentară. Domnul Bolojan a spus public că nu va demisiona, e un om serios, ce spune face”, a subliniat președintele.

Întrebat pe cine susține în scandalul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns: „Oricum ar fi poziția mea, dacă nu o șă aleg o tabără e rău. Trebuie să ducem înainte țara asta”, a răspuns Nicușor Dan.

„Sunt foarte multe resentimente de ambele părți”

„Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta, pentru că în emoția asta colectivă, dacă îl susții pe Bolojan ceilalți îți vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta. Dacă nu îl susții pe Bolojan înseamnă că te opui reformei. Deci oricum ar fi, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără e rău. Totuși, trebuie să ducem țara asta mai departe, să avem un dialog. În acest moment suntem la începutul unei crize politice, răspunsul la această criză politică va veni de la cele 2 partide mari care sunt implicate. O să vedem mișcările fiecăruia dintre ele în săptămânile care urmează. Eu îmi voi păstra rolul de mediator, îi voi invita la calm”, a adăugat el.

„Nu mai există o situație de colegialitate”, susține Nicușor Dan că ar zice psd-iștii despre atmosfera din coaliție. Șefuș statuilui subliniază că acesta este argumentul pentru schimbarea lui Bolojan.

