Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”

Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”

09 ian. 2026, 17:54, Știri politice
Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Parlamentului o cerere de reexaminare a legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 precum și pentru completarea Ordonanței de urgență. Șeful statului spune că principiul constituțional al bicameralismului a fost încălcat, motiv pentru care solicită ca dezbaterile parlamentare să fie reluate.

Potrivit Administrației Prezidențiale, legea a fost transmisă la promulgare pe 24 decembrie 2025 și are ca obiect aprobarea OUG nr. 45/2025 fără modificări, completarea OUG nr. 133/2021, precum și introducerea unor dispoziții care permit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să folosească anumite sume de bani pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari, inclusiv în cazul unor proiecte pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. În cererea de reexamniare, președintele arată că, din analiza parcursului legislativ și din compararea formelor succesive ale actului normativ, rezultă că legea contravine prevederilor art. 61 alin. (2) și art. 75 din Constituție, care consacră funcționarea Parlamentului în sistem bicameral.

„Din analiza parcursului legislativ al legii criticate și din compararea formelor pe care aceasta le-a avut de la momentul inițierii și până la momentul adoptării, reiese faptul că legea transmisă la promulgare contravine prevederilor art. 61 alin. (2) și art. 75 din Constituție referitoare la principiul bicameralismului, motiv pentru care apreciem că se impune reanalizarea acesteia de către Parlament. Potrivit acestor dispoziții constituționale, Parlamentul funcționează în sistem bicameral, ceea ce presupune că ambele Camere trebuie să își exercite rolul deliberativ, în limitele competențelor stabilite de Constituție”, arată cererea de reexaminare. 

De asemenea, Nicușor Dan subliniază în cadrul cererii că ambele Camere ale Parlamentului trebuie să își exercite rolul deliberativ, iar Constituția nu permite adoptarea unei legi în forma finală fără ca aceasta să fi fost dezbătută efectiv de ambele foruri legislative. Potrivit președintelui, modificările introduse de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, depășesc cadrul stabilit de forma adoptată de Senat, prima Cameră sesizată, ceea ce creează o diferență semnificativă de conținut juridic.

„De altfel, Curtea Constituțională a dezvoltat prin deciziile sale o veritabilă „doctrină” a bicameralismului și a modului în care acest principiu este reflectat în procedura de legiferare. Ținând seama de indivizibilitatea Parlamentului ca organ reprezentativ al poporului român și de unicitatea sa ca autoritate legiuitoare a țării, Constituția nu permite adoptarea unei legi de către o singură Cameră fără ca proiectul de lege să fi fost dezbătut și de cealaltă Cameră (Decizia nr. 710/2009 și Decizia nr. 89/2017). Ca urmare, dezbaterea parlamentară a unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative nu poate face abstracție de evaluarea acesteia în plenul celor două Camere ale Parlamentului. Așa fiind, modificările și completările pe care Camera decizională le aduce proiectului de lege sau propunerii legislative adoptate de prima Cameră sesizată trebuie să se raporteze la materia și la forma în care a fost reglementată de prima Cameră. Altfel, se ajunge la situația ca o singură Cameră, și anume Camera decizională, să legifereze, ceea ce contravine principiului bicameralismului (Decizia nr. 472/2008 și Decizia nr. 89/2017).”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur, care vizează fermierii români. USR o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. Nicușor Dan intervine pentru USR: „Acordul negociat de UE este o oportunitate pentru România”

Unde alţii văd sărăcirea românilor, premierul Bolojan vede dezvoltare: „Cum am reuşit acest rezultat fără precedent? Este rezultatul unui efort”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ 🚨 Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur, care vizează fermierii români. USR o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. Nicușor Dan intervine pentru USR: „Acordul negociat de UE este o oportunitate pentru România”
16:23
🚨 Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur, care vizează fermierii români. USR o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. Nicușor Dan intervine pentru USR: „Acordul negociat de UE este o oportunitate pentru România”
SCANDAL Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
15:37
Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
ULTIMA ORĂ Unde alţii văd sărăcirea românilor, premierul Bolojan vede dezvoltare: „Cum am reuşit acest rezultat fără precedent? Este rezultatul unui efort”
14:46
Unde alţii văd sărăcirea românilor, premierul Bolojan vede dezvoltare: „Cum am reuşit acest rezultat fără precedent? Este rezultatul unui efort”
ULTIMA ORĂ Ministrul Energiei anunţă că mai sunt 4.000 de locuinţe fără curent. Bogdan Ivan: „Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW”
14:02
Ministrul Energiei anunţă că mai sunt 4.000 de locuinţe fără curent. Bogdan Ivan: „Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW”
CONTROVERSĂ Patrick Andre de Hillerin remarcă disputa „care tinde să devină delirantă între un președinte de țară și un ziarist”. Ce gest de solidaritate al României nu ar trebui „mânjit”
12:31
Patrick Andre de Hillerin remarcă disputa „care tinde să devină delirantă între un președinte de țară și un ziarist”. Ce gest de solidaritate al României nu ar trebui „mânjit”
EXCLUSIV Alina Gorghiu, PNL Argeş: „Prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze. Depunem cererea oficială privind «controlul» invocat”
12:21
Alina Gorghiu, PNL Argeş: „Prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze. Depunem cererea oficială privind «controlul» invocat”
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Cancan.ro
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Pauza de prânz de la birou nu trebuie ocolită. Iată de ce
FLASH NEWS Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă
17:46
Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă
EXTERNE „Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea
17:38
„Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea
SĂNĂTATE Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova
17:35
Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova
UTILE Te trezești în mijlocul nopții? Iată ce problemă de sănătate s-ar putea să ai
17:34
Te trezești în mijlocul nopții? Iată ce problemă de sănătate s-ar putea să ai
FLASH NEWS Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
17:34
Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
RĂZBOI Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA
17:33
Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe