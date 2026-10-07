Nicușor Dan comemorează victimele atacului Hamas de la 7 octombrie 2023: „Nu există nicio justificare pentru o asemenea cruzime”

Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri 7 octombrie, un mesaj în memoria celor 1.200 de victime, ucise de gruparea Hamas, în timpul atacului, desfășurat în urmă cu trei ani, asupra israelienilor din kibuțurile, de la linia de demarcaţie cu Fâşia Gaza. Liderul de la Cotroceni și-a exprimat solidaritatea față de familiile celor uciși și, în același timp, susținerea față de cetățenii din Gaza. Nicușor Dan a subliniat că dezarmarea Hamas este esențială pentru obținerea unei păci durabile în teritoriu.

Conflictul armat izbucnit în Fâșia Gaza, după ce Israelul a declarat război terorismului, nu justifică antisemitismul, a mai punctat Nicușor Dan.

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„În urmă cu trei ani, teroriștii Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici. Astăzi îi comemorez pe cei uciși și sunt alături de familiile acestora și de poporul israelian. Nu există nicio justificare pentru o asemenea cruzime și nici pentru antisemitismul care a urmat”, a precizat șeful statului.

Președintele Nicușor a menționat că o pace durabilă trebuie să garanteze atât siguranța israelienilor, cât și „un stat propriu” cetățenilor palestinieni.

„Pacea în Gaza poate fi construită doar prin dezarmarea completă a Hamas. România susține eforturile pentru pace și și-a deschis spitalele pentru copiii din Gaza. Fragilul armistițiu trebuie să se transforme într-o soluție durabilă, care să le ofere israelienilor securitate, iar palestinienilor, un stat propriu”, a transmis președintele Nicușor Dan pe platforma X.

Trei ani de la atacul sângeros comis de teroriștii Hamas

Astăzi, Israelul comemorează cel mai sângeros atac din istoria recentă a statului, în timp ce regiunea continuă să trăiască sub spectrul instabilității, al problemelor nerezolvate și al unei transformări geopolitice majore.

La trei ani distanță, Israelul a rămas captiv conflictului, marcat de traume adânci, iar Fâșia Gaza de încercări de pace și eforturi anevoioase de reconstrucție. Trecerea anilor nu a putut șterge însă cifrele unei tragedii. Ceea ce a început ca o breșă de securitate catastrofală s-a transformat rapid într-un conflict regional extins cu un cost uman uriaș.

Doar o parte dintre ostaticii israelieni, duși în Fâșia Gaza, au supraviețuit

Peste 1.200 de oameni au murit în primele ore ale atacului din 2023, majoritatea dintre aceștia fiind civili prinși în propriile case, în kibuțuri sau la festivalul de muzică Nova. Din cei 251 de ostatici duși cu forța în Fâșia Gaza, femei, vârstnici și soldați, doar 168 au supraviețuit și s-au întors acasă, după eforturi lungi de negociere și presiune militară.

Rămășițele ultimului ostatic au fost returnate abia pe 26 ianuarie anul acesta, la 843 de zile de la atac. Mai mult, potrivit Ministerului Apărării din Israel, peste 1.318 membri ai armatei, poliției, Shin Bet și alte unități locale au căzut pe toate fronturile de la 7 octombrie încoace.