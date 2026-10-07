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Trei ani de doliu de la evenimentele din 7 octombrie. Israelul comemorează astăzi victimele masacrului comis de Hamas

Trei ani de doliu de la evenimentele din 7 octombrie. Israelul comemorează astăzi victimele masacrului comis de Hamas
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În mentalul colectiv, 7 octombrie rămâne cumpăna care a schimbat total Orientul Mijlociu și a lăsat cicatrici adânci în conștiința globală. Astăzi, la trei ani de la masacru, Israelul comemorează cel mai sângeros atac din istoria recentă a statului, în timp ce regiunea continuă să trăiască sub spectrul instabilității, al problemelor nerezolvate și al unei transformări geopolitice majore.

La trei ani distanță, Israelul a rămas captiv conflictului, marcat de traume adânci, iar Fâșia Gaza de încercări de pace și eforturi anevoioase de reconstrucție. Trecerea anilor nu a putut șterge însă cifrele unei tragedii. Ceea ce a început ca o breșă de securitate catastrofală s-a transformat rapid într-un conflict regional extins cu un cost uman uriaș.

Peste 1.200 de oameni au murit în primele ore ale atacului din 2023, majoritatea dintre aceștia fiind civili prinși în propriile case, în kibuțuri sau la festivalul de muzică Nova. Din cei 251 de ostatici duși cu forța în Fâșia Gaza, femei, vârstnici și soldați, doar 168 au supraviețuit și s-au întors acasă, după eforturi lungi de negociere și presiune militară. Rămășițele ultimului ostatic au fost returnate abia pe 26 ianuarie anul acesta, la 843 de zile de la atac. Mai mult, potrivit Ministerului Apărării din Israel, peste 1.318 membri ai armatei, poliției, Shin Bet și alte unități locale au căzut pe toate fronturile de la 7 octombrie încoace.

În cadrul breșei de securitate din 7 octombrie, se estimează că până la 6.000 de palestinieni au trecut granița în Israel după ce au forțat gardul care desparte cele două entități statale în aproape 120 de puncte distincte folsind buldozere sau explozibili. Dintre aceștia, peste 3.000 au fost militarii înarmați din prima linie ai Hamas și ai facțiunilor afiliate precum Jihadul Islamic Palestinian. Ceilalți au fost civili sau militanți neafiliați care au profitat de breșele create în gardul de securitate.

Israelul a răspuns cu o campanie aeriană și terestră menită să distrugă capacitățile militare ale Hamas și să recupereze ostaticii, iar operațiunea militară a transformat enclava într-o ruină. În prezent, evaluările serviciilor de informații israeliene arată că, după trei ani de operațiuni militare și bombardamente, aripa militară a Hamas continuă să aibă mii de soldați și se reorganizează.

Undele de șoc ale acestei zile s-au extins în întreg Orientul Mijlociu și au transformat războiul început împotriva Hamas într-un război regional de uzură pe mai multe fronturi. Schimburile de lovituri cu Hezbollah din nordul țării au dus la evacuarea a zeci de mii de civili de la granița cu Libanul, în timp ce Iranul s-a implicat direct prin atacuri balistice fără precedent.

Hamas și Israelul au convenit să oprească războiul în octombrie anul trecut, pe 10 octombrie 2025, ca parte a planului de pace în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump, care includea suspendarea „tuturor operațiunilor militare” și predarea de către Hamas a ultimilor ostatici. Cu toate acestea, la aproape un an de la semnare, armistițiul nu a adus dezarmarea Hamas, o forță internațioanlă de stabilizare și nici posibilitatea de reconstrucție a Fâșiei Gaza.

Comemorările în Israel au început la ora 6:29, ora la care a început, acum trei ani, raidul Hamas asupra civililor israelieni. La acea oră, supraviețuitorii și familiile îndoliate s-au reunit la kibuțul Re’im, locul festivalului de muzică Nova, unde unde peste 370 de tineri au fost uciși și 44 au fost răpiți. De asemenea, ceremonii și evenimente comemorative vor avea loc pe tot parcursul zilei în orașele din întreaga țară, dar și la nivel internațional, organizate de comunitățile evreiești. Ceremonia principală va avea loc la ora 21:15 în Parcul Yarkon din Tel Aviv.

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