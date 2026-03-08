Nicuşor Dan a dat lupte grele cu engleza în ultima vizită, în Polonia. La un moment dat, a virat-o pe română într-unul din interviuri

Aflat în vizită oficială în Polonia, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, preşedintele României a oferit un interviu în exclusivitate, în limba engleză, postului TVP World.

La un moment dat, afundat în explicații, Nicuşor Dan a uitat în ce limbă trebuie să răspundă și a combinat cuvintele englezești cu cele românești.

„Acum..now, contextul este mult mai complicat”, a mai spus Nicuşor, în timp ce şi-a însoţit cuvântul cu gestul.

Preşedintele s-a refugiat imediat la adăpostul limbii române şi al mâinilor sale neobosite, cu care a gesticulat pe toată durata celor aproape 14 minute de interviu.

„Da, dar au fost doar în proces de rotaţie. A fost…cum să spun….o măsură de optimizare ca să iei pe cineva dintr-un loc apoi îl muţi din România, Bulgaria şi Ungaria..”

Preşedintele Nicuşor Dan a presărat dialogul cu ziaristul polonez cu celebrele sale râsete.

„Relaţii apropiate cu ţara dvs…Ungaria…Să vedeţi în Ungaria un partener mult mai dispus să salveze Ucraina. M-aţi întrebat ceva ce ştiaţi deja răspunsul dinainte…”

