Olga Borșcevschi
Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia Zilei NATO, în care spune că pentru România, nu e doar o aniversare formală, ci reafirmarea unui destin asumat, acela de stat care contribuie activ la securitatea euro-atlantică, el subliniind şi că, „într-o lume marcată de provocări complexe şi impredictibile, unitatea Aliaţilor este crucială”.

„Sărbătorim astăzi Ziua NATO în România şi marcăm totodată şi aniversarea a 77 de ani de la înfiinţarea Alianţei Nord-Atlantice, la 4 aprilie 1949. Actualul context internaţional ne reaminteşte, poate mai clar ca oricând, cât de preţioasă şi fragilă este pacea şi cât de importantă rămâne apartenenţa la NATO. Pentru România, această zi nu reprezintă doar o aniversare formală, ci reafirmarea unui destin asumat: acela de stat membru dedicat, care contribuie activ la securitatea euro-atlantică”, arată mesajul președintelui Nicușor Dan, cu ocazia Zilei NATO.

Conform preşedintelui, drumul României către NATO a fost clădit pe dorinţa profundă de a face parte dintr-un spaţiu al democraţiei, al libertăţii şi statului de drept, valorile care stau la baza modului în care ne construim apărarea. În centrul acestei arhitecturi se află Articolul 5 al Tratatului de la Washington – certitudinea că siguranţa României este garantată de întreaga forţă a Alianţei.

„Într-o lume marcată de provocări complexe şi impredictibile, unitatea Aliaţilor este crucială. NATO este cea mai puternică alianţă militară din istorie, iar coeziunea statelor membre transmite un mesaj clar de descurajare a oricărei forme de agresiune. Solidaritatea se manifestă astăzi concret, prin prezenţa consistentă a trupelor Aliate pe teritoriul nostru. Prezenţa lor aici, pe Flancul Estic, arată o strânsă legătură transatlantică şi demonstrează angajamentul NATO de a proteja teritoriul Aliat”, menţionează șeful statului.

Nicușor Dan: „Datorăm un profund respect soldaţilor români care servesc sub drapelul Alianţei”

El îi omagiază cu acest prilej pe militarii români căzuţi la datorie şi le mulţumeşte celor din teatrele de operaţii.

„Gândurile mele se îndreaptă astăzi şi către militarii noştri căzuţi la datorie. Le datorăm un profund respect soldaţilor români care au servit sau servesc sub drapelul Alianţei în teatrele de operaţii din Balcani, Afganistan, Irak sau în alte misiuni ale NATO. Profesionalismul, curajul şi spiritul lor de sacrificiu au fost, timp de peste două decenii, cea mai bună carte de vizită a ţării noastre. Le sunt recunoscător pentru devotament şi le mulţumesc familiilor lor pentru susţinerea neclintită care face posibil acest serviciu”, afirmă Nicuşor Dan.

Nicușor Dan precizează că securitatea nu este un dat, ci un proces continuu care presupune resurse şi viziune pe termen lung.

„Ne menţinem angajamentul ferm pentru modernizarea Armatei Române. Investiţia în tehnologii de ultimă generaţie, în infrastructură şi în pregătirea personalului este în primul rând o necesitate strategică naţională. După 22 de ani de apartenenţă la această organizaţie, România rămâne un partener pe care te poţi baza şi o putere regională care proiectează stabilitate pe Flancul Estic şi la Marea Neagră. Forţa noastră, a aliaţilor NATO, stă tocmai în capacitatea de rămâne uniţi, indiferent cât de dificile sunt vremurile şi cât de complexe provocările. La mulţi ani, NATO! La mulţi ani României în cadrul Alianţei Nord-Atlantice!”, conchide șeful statului.

Citește și

FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
TRANSPORT Călătoria cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Călătoria cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FOTO-VIDEO Fiica Dianei Șoșoacă, apariție de senzație la Campionatul Internațional de Dans din Bulgaria
15:27
Fiica Dianei Șoșoacă, apariție de senzație la Campionatul Internațional de Dans din Bulgaria
EVENIMENT Bolojan, mesaj la 22 de ani de la aderarea României la NATO: „Alianța Nord-Atlantică înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere”
13:30
Bolojan, mesaj la 22 de ani de la aderarea României la NATO: „Alianța Nord-Atlantică înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
07:25
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
07:15
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
07:06
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști

Cele mai noi

Trimite acest link pe