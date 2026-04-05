Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia Zilei NATO, în care spune că pentru România, nu e doar o aniversare formală, ci reafirmarea unui destin asumat, acela de stat care contribuie activ la securitatea euro-atlantică, el subliniind şi că, „într-o lume marcată de provocări complexe şi impredictibile, unitatea Aliaţilor este crucială”.

„Sărbătorim astăzi Ziua NATO în România şi marcăm totodată şi aniversarea a 77 de ani de la înfiinţarea Alianţei Nord-Atlantice, la 4 aprilie 1949. Actualul context internaţional ne reaminteşte, poate mai clar ca oricând, cât de preţioasă şi fragilă este pacea şi cât de importantă rămâne apartenenţa la NATO. Pentru România, această zi nu reprezintă doar o aniversare formală, ci reafirmarea unui destin asumat: acela de stat membru dedicat, care contribuie activ la securitatea euro-atlantică”, arată mesajul președintelui Nicușor Dan, cu ocazia Zilei NATO.

Conform preşedintelui, drumul României către NATO a fost clădit pe dorinţa profundă de a face parte dintr-un spaţiu al democraţiei, al libertăţii şi statului de drept, valorile care stau la baza modului în care ne construim apărarea. În centrul acestei arhitecturi se află Articolul 5 al Tratatului de la Washington – certitudinea că siguranţa României este garantată de întreaga forţă a Alianţei.

„Într-o lume marcată de provocări complexe şi impredictibile, unitatea Aliaţilor este crucială. NATO este cea mai puternică alianţă militară din istorie, iar coeziunea statelor membre transmite un mesaj clar de descurajare a oricărei forme de agresiune. Solidaritatea se manifestă astăzi concret, prin prezenţa consistentă a trupelor Aliate pe teritoriul nostru. Prezenţa lor aici, pe Flancul Estic, arată o strânsă legătură transatlantică şi demonstrează angajamentul NATO de a proteja teritoriul Aliat”, menţionează șeful statului.

Nicușor Dan: „Datorăm un profund respect soldaţilor români care servesc sub drapelul Alianţei”

El îi omagiază cu acest prilej pe militarii români căzuţi la datorie şi le mulţumeşte celor din teatrele de operaţii.

„Gândurile mele se îndreaptă astăzi şi către militarii noştri căzuţi la datorie. Le datorăm un profund respect soldaţilor români care au servit sau servesc sub drapelul Alianţei în teatrele de operaţii din Balcani, Afganistan, Irak sau în alte misiuni ale NATO. Profesionalismul, curajul şi spiritul lor de sacrificiu au fost, timp de peste două decenii, cea mai bună carte de vizită a ţării noastre. Le sunt recunoscător pentru devotament şi le mulţumesc familiilor lor pentru susţinerea neclintită care face posibil acest serviciu”, afirmă Nicuşor Dan.

Nicușor Dan precizează că securitatea nu este un dat, ci un proces continuu care presupune resurse şi viziune pe termen lung.

„Ne menţinem angajamentul ferm pentru modernizarea Armatei Române. Investiţia în tehnologii de ultimă generaţie, în infrastructură şi în pregătirea personalului este în primul rând o necesitate strategică naţională. După 22 de ani de apartenenţă la această organizaţie, România rămâne un partener pe care te poţi baza şi o putere regională care proiectează stabilitate pe Flancul Estic şi la Marea Neagră. Forţa noastră, a aliaţilor NATO, stă tocmai în capacitatea de rămâne uniţi, indiferent cât de dificile sunt vremurile şi cât de complexe provocările. La mulţi ani, NATO! La mulţi ani României în cadrul Alianţei Nord-Atlantice!”, conchide șeful statului.

AUTORUL RECOMANDĂ: