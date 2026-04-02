Ce soartă va avea securitatea României dacă NATO se destramă? Ștefan Popescu: “România își datorează securitatea Americii“

Ce se întâmplă cu o țară aflată în afara jocurilor mari din politica mondială dacă se rupe NATO? Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiune Ai Aflat!, Ștefan Popescu, a conturat cea mai plauzibilă ipoteză în cazul țării noastre. Analistul de politică externă estimează că un rol important în această ecuație îl va avea Franța, dar și potențialul regional de alianțe. 

Așa cum se știe, România își datorează securitatea prin apartenența la NATO în special Statelor Unite ale Americii, principalul finanțator al alianței militare euro-atlantice. Ce va face țara noastră dacă NATO se destramă, așa cum se spune tot mai des în ultimul timp. 

Macron a trimis o flotă impresionantă în Africa

Astfel, subliniază Ștefan Popescu, Franța, care are interese majore, de nivel istoric și în Africa, este de anticipat că va opera în această direcție. Nu se va mai limita la influența exercitată în zona Mării Negre.

 Trebuie să vă gândiți tot timpul la fotografia viitorului. Cât timp poate Franța să-și mențină aici trupele? Cât a putut și în Africa. Problema este că Franța se va putea detașa de Africa. Mai avem și alegerile din aprilie 2027, când este foarte posibil ca politica Franței să fie fundamental diferită. Dar chiar dacă nu s-ar schimba, totuși, Franța nu poate să se dezintereseze de Africa sub-sahariană, de Africa francofonă. Franța e o țară care nu e cu ambele picioare în Europa. Este cu un picior în Europa și cu unul în lume. Uitați-vă la disponibilitatea lui Macron de a trimite o flotă impresionantă. Totuși, un dispozitiv impresionant, 8 fregate, un grup aeronaval.

“ Franța are foarte multe interese“ 

  • Pentru a susține aliații din Orientul Mijlociu unde Franța are interese mari acolo, mari economice, mari culturale… Există niște instituții, există o filială a Luvrului, de pildă la Abu Dhabi. Există bază militară aeronavală. Există o filială a Sorbonei acolo. Deci, Franța are foarte multe interese. Doar nu o să rămână la Marea Neagră“ .

România trebuie să caute ancore în vecinătate

În viziunea cunoscutului analistul de politică externă, Franța își va limita expunerea în zona Mării Negre, chiar dacă va ajuta în continuare Ucraina. În aceste condiții, țara noastră trebuie să-și găsească alți aliați regionali, poate chiar Turcia.

Care sunt mizele de la Marea Neagră ale Franței? A, sigur, a înarma Ucraina pentru că sectorul, complexul militar-industrial francez va dori să-și ia propria felie, de acord. Dar a te implica pentru a-ți afecta securitatea, nu. Mai ales că domnul Macron a dat și el anumite semnale, trimițându-și Consilierul diplomatic pentru ca Franța să aibă propriile canale de comunicare cu Moscova. Ați văzut. Și atunci… Deci România trebuie să caute ancore în vecinătate. Relația cu Turcia este foarte importantă pentru că Turcia contrabalansează RusiaChiar dacă are o cooperare, hai să spunem, originală.  

