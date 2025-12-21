Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan dezvăluie că magistrații au rugat să fie preluați din benzinării, ca să vină la Cotroceni, să discute despre Justiție: „Totuși, nu vorbim de rețele de trafic de persoane”

Nicușor Dan dezvăluie că magistrații au rugat să fie preluați din benzinării, ca să vină la Cotroceni, să discute despre Justiție: „Totuși, nu vorbim de rețele de trafic de persoane”

21 dec. 2025, 16:20, Știri politice

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că unii dintre magistrații care au trimis sesizări privind problemele din sistemul de justiție s-au temut atât de mult să participe la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, încât au cerut să fie preluați din benzinării, să intre separat sau să nu se întâlnească între ei, pentru a evita orice expunere publică.

„În primul rând, că au fost extrem de puțin magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuții față de cele o mie de persoane care au semnat scrisoarea pe care o cunoașteți. Sunt cam 20 de magistrați în nume individual și cam 20 de magistrați în numele unor asociații de magistrați. Și s-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile, pe care colegii mei care au fost în contact cu acești magistrații le-au perceput”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit despre întâlnirea programată cu magistrații. Dan a explicat că, deși documentul a fost susținut de un număr mare de judecători și procurori, foarte puțini și-au exprimat disponibilitatea de a participa deschis la discuții.

Potrivit președintelui, principala explicație este teama de posibile consecințe profesionale. Unii magistrați se tem să fie văzuți sau asociați public cu această întâlnire.

Nicușor Dan a precizat că, pentru a asigura transparența, întâlnirea programată va avea loc în mod public, cu participarea celor care doresc să discute deschis problemele din justiție. Întâlnirile confidențiale cerute de unii dintre semnatari vor fi reprogramate pentru o altă dată. Chiar la conferința de la Cotroceni, președintele a adus cu el dosarele cu sesizările magistraților.

Președintele spune că este dispus să asculte inclusiv sesizări privind abuzuri sau disfuncționalități din trecut, însă acestea trebuie formulate responsabil și asumate, pe cât posibil, în spațiul public.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cum îl încurcă Constituția pe președintele Nicușor Dan, atunci când vorbește de declanșarea unui referendum în Justiție. Șeful statului vrea să desființeze chiar „garantul independenței Justiției”, potrivit legii fundamentale a României

Nicușor Dan anunță că inițiază, în premieră, referendum în magistratură cu întrebarea: „CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din sistemul judiciar? Dacă acționează în alt interes, CSM pleacă acasă”

Recomandarea video

Citește și

DECLARAȚII EXCLUSIVE „O nebunie juridică și constituțională”. Avocatul Toni Neacșu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat un referendum în corpul magistraților
15:28
„O nebunie juridică și constituțională”. Avocatul Toni Neacșu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat un referendum în corpul magistraților
FLASH NEWS Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie
12:06
Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie
NEWS ALERT 🚨 Nicușor Dan anunță că inițiază, în premieră, referendum în magistratură cu întrebarea: „CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din sistemul judiciar? Dacă acționează în alt interes, CSM pleacă acasă”
11:35
🚨 Nicușor Dan anunță că inițiază, în premieră, referendum în magistratură cu întrebarea: „CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din sistemul judiciar? Dacă acționează în alt interes, CSM pleacă acasă”
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că poate sesiza CCR, chiar și după ce o lege fost reexaminată de Parlament. Contestă iar președintele legea Vexler?
20:19
Nicușor Dan spune că poate sesiza CCR, chiar și după ce o lege fost reexaminată de Parlament. Contestă iar președintele legea Vexler?
ULTIMA ORĂ Deputaţii AUR l-au vizitat pe vicele din Drăgăşani, mazilit de şef în Cimitirul Eternitatea: „Aşa cum conduce Bolojan, i-a învăţat şi pe primarii PNL”
18:57
Deputaţii AUR l-au vizitat pe vicele din Drăgăşani, mazilit de şef în Cimitirul Eternitatea: „Aşa cum conduce Bolojan, i-a învăţat şi pe primarii PNL”
LIVE UPDATE Ciprian Ciucu, îngrozit de situația finaciară de la Primărie, în prima zi de mandat. A ajuns să-i dea dreptate lui N. Dan:„Referendumul trebuie să se întâmple”
13:10, 20 Dec 2025
Ciprian Ciucu, îngrozit de situația finaciară de la Primărie, în prima zi de mandat. A ajuns să-i dea dreptate lui N. Dan:„Referendumul trebuie să se întâmple”
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Cancan.ro
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Cactusul care înflorește doar o dată pe an: o poveste despre frumusețe efemeră și misterul naturii
HOROSCOP Cele 3 zodii feminine care vor fi cerute de soție în 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
16:18
Cele 3 zodii feminine care vor fi cerute de soție în 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
DISTRACȚIE Cel mai recent „flagel” din Singapore este pickleball-ul. Jucătorii entuziaști poartă un război constant cu vecinii sătui de zgomotul mingilor
16:17
Cel mai recent „flagel” din Singapore este pickleball-ul. Jucătorii entuziaști poartă un război constant cu vecinii sătui de zgomotul mingilor
CONTROVERSĂ „Ginerele de la Casa Albă”: Cum a ajuns Jared Kushner omul din umbră al misiunii pentru pace a lui Donald Trump
16:11
„Ginerele de la Casa Albă”: Cum a ajuns Jared Kushner omul din umbră al misiunii pentru pace a lui Donald Trump
IT&C România, ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale generative
15:44
România, ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale generative
CRĂCIUN Atena s-a îmbrăcat în „roșu”. Mii de greci au participat la „Cursa lui Moș Crăciun“
15:39
Atena s-a îmbrăcat în „roșu”. Mii de greci au participat la „Cursa lui Moș Crăciun“
JUSTIȚIE Cum îl încurcă Constituția pe președintele Nicușor Dan, atunci când vorbește de declanșarea unui referendum în Justiție. Șeful statului vrea să desființeze chiar „garantul independenței Justiției”, potrivit legii fundamentale a României
15:33
Cum îl încurcă Constituția pe președintele Nicușor Dan, atunci când vorbește de declanșarea unui referendum în Justiție. Șeful statului vrea să desființeze chiar „garantul independenței Justiției”, potrivit legii fundamentale a României

Cele mai noi