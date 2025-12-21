Nicușor Dan prezintă problemele semnalate de magistrați, după scandalul din Justiție

Președintele Nicușor Dan prezintă – duminică, 21 decembrie 2025 – problemele semnalate de magistrați, după scandalul din Justiție. Șeful statului a transmis că a primit „sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție”.

„Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență”, a anunțat președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Președintele României face declarații la ora 14:00

Președintele României va face declarații la ora 14:00 și va prezenta sinteza sesizărilor primite de la magistrați.

Nicușor Dan a precizat că va publica și un document în urma plângerilor primite, dar fără a dezvălui identitatea magistraților.

„Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferințe de presă. În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”, spunea sâmbătă Nicușor Dan.

„Sunt probleme la Inspecţia judiciară”

Nicușor Dan a precizat că „trebuie să separăm faptele de opinii”.

„Discutăm de sistemul de justiţie. Intuitiv, aş spune, şi am spus asta cu mai multe ocazii, că sunt probleme la Inspecţia judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovări şi pe funcţie de conducere în instanţe şi de la instanţe inferioare la instanţe superioare. Numai că lucrurile astea trebuie probate, sdică nu este o chestiune de slogane sau de cine strigă mai tare. Sunt chestiuni foarte serioase şi ele trebuie probate. Asta vom face, în măsura în care există acuzaţii. Vom solicita materiale, până când vom ajunge la o concluzie care să fie unanim recunoscută”, a menţionat preşedintele.

