Ședință de Guvern programată joi seara, la ora 18.00, pentru aprobarea bugetului pe 2026. Pe agendă, şi HG-ul privind salariul minim

Guvernul este convocat, joi seara, pentru a aprobat proiectul de buget pe anul 2026, spun pentru Gândul surse oficiale. Pe agenda şedinţei ar urma să se afle şi o Hotărâre de Guvern privind stabilirea salariului minim.

Şedinţa de Guvern va avea loc la ora 18.00, pe ordinea de zi aflându-se proiectul de buget pe 2026 şi HG-ul privind stabilirea salariului minim. Ulterior, proiectul legii bugetului de stat pe 2026 va merge la Parlament, pentru dezbatere şi adoptare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a trimis un mesaj public premierului Ilie Bolojan. „Îi solicit să analizeze rapid soluțiile miniștrilor PSD”, a declarat liderul social democraților referindu-se la măsurile privind compensarea efectelor produse de scumpirea carburanților.

Proiectul de buget pentru 2026 mizează pe investiții publice la nivel record și pe utilizarea extinsă a fondurilor europene, fiind orientat către mediul de afaceri și relansarea economică, potrivit Ministerului Finanțelor.

Pachetul de documente aferente proiectului de buget general consolidat pentru anul 2026 a fost publicat marți în transparență. Bugetul este construit pe principii de „responsabilitate fiscală, echilibru și dezvoltare economică sustenabilă”, au transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Potrivit acestora, „proiectul de buget este orientat către mediul de afaceri și relansare economică și se bazează pe un nivel record al investițiilor publice și pe utilizarea extinsă a fondurilor europene, cu obiectivul de a susține creșterea economică și dezvoltarea comunităților locale”.

„Bugetul pentru 2026 este un buget al responsabilității și al dezvoltării și reflectă angajamentul Guvernului pentru menținerea echilibrului între consolidarea fiscală și susținerea investițiilor, astfel încât ajustarea deficitului bugetar să se realizeze gradual, fără să afecteze potențialul de creștere al economiei”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

