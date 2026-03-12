Rigoare de protocol. Angajații Cotroceniului, surprinși înainte de vizita lui Zelenski când măsoară înălțimea microfonului, amplasat în curtea Palatului. Ce înălțime au cei doi președinți

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la București și a fost primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Liderul ucrainean a zburat de la aeroportul din Rzeszow (Polonia) la București cu Airbusul A319ACJ deținut de guvernul ucrainean, iar programul include convorbiri tête-à-tête cu președintele Nicușor Dan, dar și convorbiri oficiale.

Volodimir Zelenski și Nicușor Dan vor susține și declarații de presă, dar până la momentul respectiv atenția s-a mutat și pe un alt palier, pentru că angajații de la Cotroceni au fost puși la treabă înainte de apariția celor doi președinți.

Operațiunea „Măsurarea microfonului”

Activitatea febrilă a avut ca punct central înălțimea microfonului plasat la marginea covorului roșu, iar doi angajați de la „protocol” au pus mâna pe ruletă și au măsurat înălțimea ideală pentru ca Zelenski și Nicușor Dan să poată fi în „elementul” lor.

Operațiunea s-a desfășurat sub privirile celor prezenți la fața locului, iar atenția cu care a fost efectuată măsurătoarea a evidențiat, în mod cert, importanța „misiunii” primite.

În timp ce unul dintre angajați ținea ruleta la pământ, pentru a nu „da” vreo eroare, celalălat „citea” înălțimea la care se afla microfonul, la momentul respectiv, pentru a vedea dacă mai era sau nu nevoie de ajustări.

În cele din urmă, „misiunea specială” s-a încheiat cu succes, iar un eventual incident regretabil a fost eliminat.

Nicușor Dan îl „bate” pe Zelenski cu 4 cm

Operațiunea „Măsurarea microfonului” s-a bazat și pe elemente dinainte stabilite. Volodimir Zelenski are 1,7 m înălțime, în timp ce Nicușor Dan este mai „sus” cu 4 cm – are 1,74 m înălțime.

În consecință, înălțimea microfonului trebuia să fie exact cea potrivită, pentru ca nu cumva Zelenski să ridice capul prea mult sau Nicușor Dan să fie obligat să se aplece.

Volodimir Zelenski a adoptat aceeași vestimentație care l-a făcut deja celebru la nivel mondial, în contextul conflictului din Ucraina, în timp ce președintele României a preferat costumul închis la culoare, cămașă și cravată.

La intonarea imnurilor, Volodimir Zelenki a dus mâna la inimă, iar Nicușor Dan a luat, la propiu, „poziția de drepți”, cu vârfurile degetelor pe o vipușcă imaginară a pantalonilor.

România și Ucraina, parteneri strategici

Ulterior, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au plecat să semneze documentele pentru ca România și Ucraina să devină parteneri strategici, cel mai înalt nivel de colaborare între două state, pe toate domeniile de cooperare, de la militar, economic, până la drepturile minorităților și educație. (mai multe detalii AICI)

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vor anunța că România și Ucraina vor construi drone împreună, au declarat surse oficiale pentru Gândul.

De asemenea, va fi semnat un parteneriat strategic, negociat din 2023. Acesta acoperă toate domeniile de colaborare și cooperare.

Vor fi semnate, totodată, și trei documente de cooperare în domeniul apărării și energiei.

