Diana Buzoianu critică acțiunile PSD față de reforma Romsilva: „Dați-mi și posibilitatea să-i dau afară, că jumătate dintre ei zboară mâine”

Diana Buzoianu critică acțiunile PSD față de reforma Romsilva. În iarna anului trecut, ministrul Mediului îi acuza pe social democrați că scandalul de la Paltinu ar fi fost un pretext pentru a opri reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor. Ministrul spune că, acum, reforma ar fi putut avea o altă înfățișare, dacă facțiunea politică nu s-ar fi opus.

„Dați-mi patru ani de zile și voi destructura tot”

„Am pornit reforma Romsilva și atenție, am pornit toate aceste lucruri cu frâna trasă de mână, pentru că la fiecare măsură pe care noi o discutam, PSD cerea trei lucruri care să fie scoase din fiecare articol care era discutat sau pus pe masă.

Hotărârea privind reorganizarea Romsilva ar fi fost o hotărâre mult mai serioasă, dacă nu ar fi trebuit să treacă prin tot acest proces de negociere, în care PSD a cerut pe rând scoaterea anumitor criterii de performanță. Inclusiv, au cerut reducerea anumitor criterii de performanță”, a spus Diana Buzoianu.

De altfel, Diana Buzoianu a mai fost întrebată la RFI dacă este convinsă că a reușit să destructureze rețelele de influență care s-au format de-a lungul anilor. Ministrul Mediului a susținut că 8 luni nu ar fi, practic, suficiente pentru a „destructura o mafie”.

„În opt luni de zile de mandat să destructurăm o mafie de 35 de ani? Dați-mi patru ani de zile și voi destructura tot. Și mai dați-mi și posibilitatea să-i dau afară, că jumătate dintre ei zboară mâine”, a mai spus Ministrul Mediului.

