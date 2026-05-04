Care este propunerea lui George Simion de premier, în cazul în care trece moțiunea de cenzură

Liderul AUR, George Simion, nu mai lasă loc de interpretări. Întrebat dacă Călin Georgescu este o variantă de premier, Simion a răspuns direct: „Da”. În același timp, Simion i-a reproșat președintelui Nicușor Dan că nu și-a exercitat rolul de mediator și nu a chemat AUR la Cotroceni.

„Nu știm asta (n.r. dacă vom propune prim-ministrul) Până acum, Nicușor Dan nu ne-a invitat la Cotroceni să discutăm și să-și exercite rolul de mediator. Să vedem (n.r. pe cine propunem) să vedem dacă vom fi invitați, dacă Nicușor Dan a renunțat la ideea enunțată acum câteva zile că exclude o astfel de guvernare”, a spus George Simion.

„Să vedem dacă va dori”

Nu este doar o idee aruncată în spațiul public. Simion vorbește despre Georgescu ca despre o variantă reală, dar introduce și o nuanță importantă, adică acceptul acestuia.

„Nu știu dacă domnul Georgescu își va dori să ocupe funcția de premier în momentul în care el a fost târât într-un proces politic și nu s-au adus nici acum argumentele publice pentru anularea alegerilor. În mod normal, el ar trebui să fie președintele României”, spune Simion.

Întrebat dacă s-a lămurit din ce a trăit Georgescu la Viena, Simion a replicat că „nu am astfel de curiozități. Nu”.

„Sunt apucături din astea totalitare: «bă, dar tu din ce trăiești?». Eu cred că a avut serviciu și cred că nu are rost să mai intrăm în povești cu nanoboți și tiriboți”, a conchis Simion.

Declarația nu apare din senin. De luni bune, Simion îl susține public pe Georgescu și îl plasează în centrul unui posibil proiect de guvernare. Formularea folosită acum este însă cea mai directă de până acum.

Totuși, George Simion consideră că, după succesiunea de scrutinuri electorale, ar fi oportun ca românii să fie consultați direct cu privire la persoana pe care o doresc în fruntea Guvernului.

George Simion este convins că moțiunea de cenzură va trece. Pe ce se bazează președintele AUR

Călin Georgescu a ajuns pe Muntele Athos. Cu cine s-a întâlnit fostul candidat la președinție și ce program are

Numărătoarea inversă pentru Bolojan. Cade sau nu cade Guvernul? Care este pulsul scenei politice, cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură

