Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan girează președintele PSD: „Vorbește pentru zeci de mii de oameni. Să-l luăm în serios”

Președintele României, Nicușor Dan, a spus, în cadrul summitul Inițiativei Celor 3 Mări, că nu crede că va exista un Guvern format din PSD și AUR dacă trece moțiunea de cenzură. Șeful statului a reiterat ideea că nu va numi un premier în cazul în care AUR va fi cooptat într-o majoritate și a spus că este convins că nu se va ajunge la alegeri anticipate. 

Întrebat dacă există posibilitatea formării unui Guvern PSD-AUR în cazul în care moțiunea de cenzură va trece săptămâna viitoare, Nicușor Dan a transmis că acest lucru este „extrem de improbabil”.

„Extrem de improbabil, cum a şi declarat preşedintele PSD-ului. Sunt nişte oameni care sunt în funcţia de lideri de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni şi când ei spun ceva trebuie să-i luăm în serios”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan. 

Președintele României a afirmat că niciunul dintre partidele pro-occidentale nu a anunțat că ar vrea să facă o guvernare cu AUR și a reiterat ideea că nu va numi un premier în eventualitatea unui Guvern PSD-AUR.

„În primul rând avem declaraţia partidelor. Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forţe anti-occidentale AUR. Asta este un lucru şi apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acest scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan. 

De asemenea, Nicușor Dan crede că este „extrem, extrem de puțin probabil” scenariul alegerilor anticipate.

„Acest scenariu este extrem, extrem de puţin probabil, pentru că am avut crize politice similare, niciuna din acele crize nu s-a terminat cu alegeri anticipate. E un scenariu teoretic, îl avem aşa, dar nu trebuie să-l luăm prea mult în considerare”. 

PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Ilie Bolojan ar putea fi înlăturat din funcția de premier în cursul săptămânii viitoare, în contextul în care PSD și AUR au strâns deja semnăturile necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. În acest moment sunt 253 de semnături, a anunțat George Simion. Moțiunea se numește „STOP „Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”.

Documentul critică dur programul de guvernare și vizează măsurile de reformă fiscală, planurile de listare sau vânzare a unor companii de stat, precum și politicile sociale și economice ale Executivului, pe care PSD și AUR le consideră adoptate fără consultare și cu efecte negative asupra economiei și nivelului de trai.

“România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Guvernul condus de Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.

