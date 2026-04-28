Adidas i-a impresionat pe iubitorii de câini. Surpriza pregătiră pentru Cupa Mondială de Fotbal 2026

Adidas intră pe un teritoriu tot mai popular în rândul fanilor sportului: accesoriile pentru animale de companie. Cu ocazia Cupei Mondiale din 2026, gigantul german pregătește o colecție specială dedicată câinilor.

Adidas lansează tricouri oficiale pentru căței, inspirate din echipamentele naționalelor

Compania a anunțat că, începând cu 1 mai, va lansa o gamă de tricouri pentru câini, inspirate din echipamentele oficiale ale echipelor naționale aflate sub contract. Este vorba despre Argentina, Mexic, Columbia și Japonia, unele dintre cele mai populare reprezentative din portofoliul Adidas.

Fiecare produs reproduce fidel designul echipamentului original, incluzând culorile, grafica și stemele oficiale. Adidas susține că a pus accent atât pe aspect, cât și pe confort, promițând materiale de calitate și croieli adaptate pentru diferite rase și dimensiuni.

Lansare limitată. Europa, exclusă momentan

Deși interesul pentru astfel de produse este în creștere la nivel global, colecția nu va fi disponibilă peste tot. Tricourile pentru câini vor putea fi cumpărate inițial doar în America de Nord, America Latină, Japonia, China și mai multe piețe din Asia de Sud-Est, precum Vietnam, Filipine și Indonezia.

Europa, cel puțin pentru moment, nu se află pe lista regiunilor vizate, o decizie care ar putea dezamăgi o parte dintre fanii de pe continent.

Animalele devin parte din spectacol

Mișcarea nu este întâmplătoare. Adidas încearcă să capitalizeze un trend deja popular pe rețelele sociale. Animalele de companie sunt tot mai prezente în cultura fanilor sportivi. Imaginile cu câini îmbrăcați în culorile echipelor favorite adună milioane de vizualizări și creează o formă nouă de engagement.

Concurența există deja: modelul din NFL

Ideea nu este complet nouă. Liga profesionistă de fotbal american, NFL, comercializează deja de ceva timp tricouri pentru câini, personalizate cu siglele echipelor, la prețuri care pornesc de la aproximativ 40 de dolari.

Adidas încearcă să ducă mai departe acest trend, conectând-o direct cu cel mai mare eveniment fotbalistic din lume, Cupa Mondială de Fotbal.

