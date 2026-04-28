Axios: Conflictul dintre SUA și Iran se transformă într-un nou Război Rece

După ce conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o stare latentă după armistițiul încheiat pe 8 aprilie și extins ulterior pe o perioadă nelimitată de Statele Unite, acesta riscă acum să escaladeze într-o formă modernă de Război Rece. Acest tip de război ar fi caracterizat de confruntări directe limitate, război economic și polarizarea marilor puteri.

În prezent, impasul în care au intrat Statele Unite cu privire la concluzionarea războiului cu Iranul nu prevede o finalitate imediată deoarece Teheranul tot tergiversează negocierile de pace, iar Statele Unite par că nu mai au energia necesară să continue campania militară.

Mai mulți oficiali americani au declarat pentru Axios că sunt îngrijorați de faptul că Statele Unite vor fi atrase într-un conflict înghețat, unde nu există nici război, dar nici acord de pace.

În scenariul unui Război Rece între SUA și Iran, americanii trebuie să își mențină forțele militare în regiune pentru mult timp, în timp ce Strâmtoarea Ormuz va rămâne în continuare închisă, blocada impusă de Statele Unite va rămâne în continuare în vigoare, iar ambele părți vor continua să aștepte până când cealaltă „va clipi prima”.

Într-un astfel de scenariu, cu doar câteva luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, „un conflict înghețat este cel mai rău lucru pentru Trump din punct de vedere politic și economic”, a declarat pentru Axios o sursă apropiată a președintelui american.

Trump are două opțiuni pe masă

În prezent, Donald Trump oscilează între a lansa noi atacuri asupra țintelor din Iran sau a aștepta să vadă dacă sancțiunile și blocada SUA vor pune atât de multă presiune pe Teheran astfel încât să îi atragă pe iranieni la masa negocierilor.

„Nivelul sancțiunilor asupra Iranului este extraordinar, presiunea asupra Iranului este extraordinară și cred că se pot face mai multe”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio, care este și consilierul pe probleme de securitate națională al lui Trump, într-un interviu acordat Fox News.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a intensificat campania de sancțiuni la adresa Iranului și a vizat direct instituțiile financiare, companiile de transport maritim și chiar rafinăriile din China care procesează petrolul iranian sancționat.

Pe de altă parte, mulți consilieri îl sfătuiesc pe președintele american să reia operațiunea militară pentru a depăși impasul actual.

Trump a discutat luni ultima propunere iraniană cu echipa de securitate a SUA, dar nu a luat o decizie în acest sens deoarece asta ar însemna să se amâne deciziile privind programul nuclear, principalul motiv pentru care Statele Unite au atacat Iranul.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe