Viktor Orban se declară un orator mai bun decât Nicolae Ceaușescu: „Nu sunt geniul Carpaților"

Viktor Orban s-a declarat un orator „mai bun decât Nicolae Ceaușescu” într-un interviu acordat publicației Mandiner,  cu 6 zile înainte de alegerile parlamentare din Ungaria.

Viktor Orban: „Nu sunt Geniul Carpaților, dar sunt un bun orator”

Krisztián Lentulai, jurnalist al publicației Mandiner, i-a spus premierului:

„Tot mai des apar postări ale unor influenceri din opoziție, cunoscuți la nivel național, care se filmează decupând fragmente din discursul de la Győr — în special pasaje asociate cu piese populare ale formației Tiszasz — și le montează în paralel cu ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu, imitând inclusiv gestica acestuia. Cei mai moderați lasă aceste montaje ca simplă invitație la reflecție, în timp ce vocile mai radicale își încurajează explicit susținătorii să preia analogia și transmit avertismente de tipul: „fiți atenți, urmăriți cu atenție Bucureștiul revoluționar de atunci”.

Viktor Orban i-a răspuns:

„Dar sunt un orator mult mai bun decât a fost vreodată Ceaușescu. Nu sunt «Geniul Carpaților», în comparație cu Ceaușescu, dar sunt un bun orator, așa că această comparație nu este corectă”.

Sursa Foto: Facebook, Viktor Orban

Autorul recomandă: Ca de obicei, Orban pierde în sondaje. Partidul Tisza al adversarului său, Peter Magyar, este favorit. Experiența trecutului spune, însă, altceva

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Ucraina ignoră cererile aliaților. Principalul terminal petrolier al Rusiei de la Marea Neagră a luat foc, în urma unui atac cu drone
12:54
Ucraina ignoră cererile aliaților. Principalul terminal petrolier al Rusiei de la Marea Neagră a luat foc, în urma unui atac cu drone
DEZVĂLUIRI „Kim Jong-Un și-a desemnat deja succesorul”, au raportat serviciile de informații din Coreea de Sud. Va fi un record istoric pentru Coreea de Nord
11:58
„Kim Jong-Un și-a desemnat deja succesorul”, au raportat serviciile de informații din Coreea de Sud. Va fi un record istoric pentru Coreea de Nord
RĂZBOI Lovitură la vârful Teheranului. Șeful spionajului iranian, ucis într-un atac americano-israelian
11:52
Lovitură la vârful Teheranului. Șeful spionajului iranian, ucis într-un atac americano-israelian
INEDIT Motivul pentru care premierul Spaniei păstrează o sticlă goală în biroul său: „Este un cadou simbolic”
11:22
Motivul pentru care premierul Spaniei păstrează o sticlă goală în biroul său: „Este un cadou simbolic”
RĂZBOI Reacțiile comice ale ambasadelor Iranului la amenințarea lui Trump că va declanșa „iadul”: „Flintstones și Imperiul Persan”/„Ia-o mai ușor, Tigrule”
10:49
Reacțiile comice ale ambasadelor Iranului la amenințarea lui Trump că va declanșa „iadul”: „Flintstones și Imperiul Persan”/„Ia-o mai ușor, Tigrule”
CONTROVERSĂ Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia”
10:43
Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia”
Mediafax
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
Digi24
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis pe front, anunță Kievul
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Donald Trump refuză invitația de a veni în România
Click
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: suspecta, în vârstă de 40 de ani, ar fi recunoscut fapta. Ce probe au găsit anchetatorii în apartament
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Cercetătorii au calculat cât de mult plânge un om, în medie

Cele mai noi

Trimite acest link pe