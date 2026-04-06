O a treia navă turcă a reușit să traverseze strâmtoarea Ormuz. Ce țară a fost scutită de „orice restricții“ de Teheran

O a treia navă turcă, un petrolier cu destinația Malaezia, a traversat strâmtoarea Ormuz, ieri seară, a anunțat ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, potrivit BFMTV.

„Datorită eforturilor noastre comune cu Ministerul Afacerilor Externe, nava turcă Ocean Thunder, care se îndrepta spre Malaezia cu țiței încărcat în Irak, a traversat fără probleme strâmtoarea Ormuz ieri seară”, a precizat ministrul pe X.

Potrivit site-ului specializat Marine Traffic, petrolierul Ocean Thunder, care arborează pavilion panamez, provenea din portul irakian Basra.

Luni, o companie maritimă japoneză a declarat, de asemenea, că un petrolier sub pavilion indian, a traversat strâmtoarea Ormuz, îndreptându-se spre India, devenind astfel a treia navă cu legături cu Japonia care a tranzitat strâmtoarea.

Weekendul trecut, armata iraniană a declarat că Irakul, un important producător de petrol, este scutit de restricțiile de navigație din Strâmtoarea Ormuz, relata Bloomberg, Potrivit sursei citate, această măsură ar putea avea un impact semnificativ asupra aprovizionării mondiale cu țiței.

„Frățescul Irak este scutit de orice restricții pe care le-am impus în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei iraniene într-o declarație video în limba arabă publicată de Agenția de știri a Republicii Islamice, controlată de stat.

Această măsură ar putea permite Irakului să reia exporturile de până la 3 milioane de barili pe zi, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței energetice mondiale. Nu este clar dacă această măsură se aplică tuturor exportatorilor irakieni sau doar navelor care navighează sub pavilionul țării.

Cu toate acestea, impactul real rămâne incert. Companiile de transport maritim se arată, deocamdată, prudente din cauza riscurilor de securitate existente în regiune.

De la începutul conflictului, traficul din Strâmtoarea Ormuz a scăzut semnificativ, deși anterior aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și GNL treceau pe această rută. Exporturile Irakului au fost afectate în mod deosebit de această situație: în martie, acestea au scăzut cu aproximativ 97%, ajungând la 99.000 de barili pe zi.

Reamintim că joia trecută, un portcontainer al Franței a părăsit Strâmtoarea Ormuz. Potrivit rapoartelor din mass-media franceză, aceasta a fost prima traversare cunoscută a unei nave aparținând unui grup european de transport maritim pe această rută, practic paralizată de războiul din Orientul Mijlociu.

Iranul a respins imediat propunerea de redeschidere a Strâmtorii Ormuz

Pakistanul a transmis Iranului și Statelor Unite o propunere de armistițiu în această dimineață pentru a pune capăt ostilităților. Planul de pace prevede o abordare în două etape, cu un armistițiu imediat, urmat de un acord cuprinzător care urmează să fie finalizat în termen de 15-20 de zile, a declarat luni o sursă la curent cu propunerile. La scurt timp, însă, un înalt oficial iranian a declarat pentru agenția de știri Reuters că Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz în schimbul unui „armistițiu temporar”. Oficialul a confirmat că Iranul a primit propunerea Pakistanului pentru un armistițiu imediat și o analizează, adăugând că Teheranul nu acceptă să fie presat să accepte termene limită și să ia o decizie.

Fermierii europeni merg la Bruxelles pentru a cere ajutor de la Comisia Europeană. Ce decizie majoră poate schimba soarta agriculturii

SUA au trimis arme protestatarilor din Iran. Trump recunoaște: „Le-am dat, dar cred că au rămas la kurzi”

Negocieri dure pentru un armistițiu SUA-Iran. Planul în două etape pentru oprirea conflictului din Orient