Trump îl refuză pe Nicușor Dan. Ce înlocuitor trimite președintele american la Summitul B9 de la București

Președintele american Donald Trump a refuzat invitația lansată de Nicușor Dan de a participa la Summitul B9 de la București, de pe 13 mai, spun surse politice. Aceleași surse spun că la reuniunea la nivel înalt de la București, Statele Unite ar putea fi reprezentate de secretarul de stat Marco Rubio.

Donald Trump ar fi trimis și o scrisoare în care a mulțumit României și Poloniei pentru creșterea procentului din PIB pentru Apărare și creșterea de până la 5%, în anii viitori. De asemenea, a mulțumit și pentru sprijinul acordat în contextul războiului din Iran.

Formatul B9 reunește statele de pe flancul estic al NATO — Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia — și are ca principale teme securitatea regională și sprijinul acordat Ucrainei.

Donald Trump îl bagă pe Rubio la înaintare

Potrivit surselor, sunt în desfășurare discuții privind participarea oficialilor americani la Summitul B9 de la București. Deși președintele Donald Trump nu va putea onora invitația, este probabil ca acesta să fie reprezentat de șeful diplomației americane, Marco Rubio.

Formatul București 9 a fost lansat în 2015, la inițiativa fostului președinte al României, Klaus Iohannis, și a președintelui Poloniei, Andrzej Duda. Prima reuniune a avut loc chiar la București.

Crearea acestui format a fost o reacție directă la acțiunile agresive ale Rusiei, în special după anexarea Peninsulei Crimeea și declanșarea conflictului din Donbas în 2014. Statele membre B9 au în comun trecutul lor în sfera de influență a fostei Uniuni Sovietice sau apartenența directă la aceasta.

În 2025, Summitul B9 a fost găzduit de Vilnius.

