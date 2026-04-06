Scene șocante la în Argeș. Luni, în jurul prânzului, un copil s-a prăbușit de la etajul patru al unui imobil.

Update 6 aprilie 2026, ora 13:35. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical și cadrele ISU, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată. Din primele date, este vorba despre un băiat de 12 ani.

Medicii fac eforturi pentru a-l resuscita. Incidentul extrem de grav s-a produs în Pitesti. Un copil a căzut de la etajul 4 al unui bloc din municipiul Pitești, zona Nord.

Copilul este resuscitat

La fața locului intervin pompierii cu un echipaj, alături de o ambulanță SAJ.

Victima, un băiat, a fost găsită la fața locului în stare de inconștiență. I se aplică manevre de resuscitare.

