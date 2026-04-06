Chestorul Cristian Gheorghe, la „MARTORII”: „Ținem strada foarte bine, în momentul de față”

Invitat în ultima ediție a emisiuni „Martorii”, difuzată duminică, 5 aprilie, chestorul Cristian Gheorghe a făcut o serie de afirmații referitoare la situația din țară. Concret, el a vorbit despre controlul „străzii” și dacă structura din care face parte a observat ceva care să merite atenția în mod deosebit.

Mai cunoscut drept polițistul care a refuzat două milioane de euro de la mafia din Marsilia, Cristian Gheorghe conduce Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române.

Ce înseamnă „a ține strada”

„Realitățile geopolitice la nivel internațional clar sunt dinamice, dar din datele și informațiile deținute de noi, de structura noastră, nu a fost ceva care să ne atragă atenția în mod evident sau care să ne pună într-o situație neprevăzută.

Eu zic că atât noi, cât și colegii de la Crimă Organizată, pe segmentul ăsta, eu zic că ține strada foarte bine, zic eu, în momentul de față. Adică, a ține strada foarte bine înseamnă că știi ce se întâmplă pe ea, știi ce ar putea să fie din toate punctele de vedere.

Fără doar și poate, și colegii de la Crimă și colegii de la Investigații Criminale își fac datoria și știu, repet, încă o dată cunosc foarte bine strada, cunosc foarte bine să stea acolo și cum să stea și să vadă ce vulnerabilități sau ce provocări ar putea să apară la momentul de față”, a declarat Cristian Gheorghe.

