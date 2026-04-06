Gheorghe Piperea aruncă în aer dosarul Pfizer. Europarlamentarul susține că România ar fi avut șanse reale să câștige procesul

Olga Borșcevschi
Europarlamentarul Gheorghe Piperea afirmă că România ar fi avut șanse reale să câștige procesul cu compania farmaceutică Pfizer, dezvăluind detalii dintr-o discuție purtată cu fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu. Piperea spune că Voiculescu i-ar fi transmis citația din 12 februarie 2024 prin care Ministerul Sănătății era informat că România a fost dată în judecată de Pfizer în Belgia.

„În urma unei conversații pe oațap cu Vlad Voiculescu, de aseară, conversație inițiată de el, am dat peste niște informații uluitoare. Voiculescu mi-a trimis citația din 12.02.2024, cu care Ministerul Sănătății a fost informat că Pfizer a dat România în judecată, în Belgia. Nu mi-e clar încă de ce procesul s-a derulat în Belgia, în limba franceză (probabil, contractul de achiziție a vaccinurilor face o astfel de atribuire de competență – România ar fi putut să refuze o clauză de acest gen, căci îi permite art. 1203 Cciv, dar nu a făcut-o). Voi afla curând și asta …

Important: în citație se vorbește de un mandat al CE pentru a negocia și semna pentru statele membre, inclusiv pentru România, contracte de achiziție de vaccinuri. Dar documentele oficiale ale UE din iunie – septembrie 2020 nu vorbesc decât despre un pre-contract (nu despre contractul în sine, care putea fi semnat sau refuzat, la latitudinea statelor membre). Mai mult chiar, documentul publicat oficial de UE în data de 7 septembrie 2020, respectiv, anexa la Acordul Centralizat din iunie 2020, dispune expres că pre-contractul perfectat de Comisie cu producătorii de vaccinuri nu obligă statele membre la semnarea achiziției propriu – zise. Statele membre puteau ieși din pre-contract, dar nu puteau negocia direct cu niciun producător de vaccin. (cel ce putea face pentru opțiunea României de a ieși din pre-contract era chiar ministrul sănătății de la acea vreme…). Responsabilitatea statelor membre față de producător este trimisă pe seama contractelor de achiziție. Responsabilitatea producătorilor față de pacienți este trimisă pe seama legislației interne a statelor membre”, a scris Gheorghe Piperea luni, într-o postare pe Facebook.

Gheorghe Piperea participa la depunerea listelor de candidati ai Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) pentru Bucuresti la alegerile parlamentare, la sediul Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, joi, 17 octombrie 2024. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Piperea: „Procesul de 666 milioane € cu Pfizer putea fi câștigat de România”

Europarlamentarul anunță că va reveni cu o analiză detaliată, susținând că procesul „putea fi câștigat de România”.

El precizează că „important este ca Statul român:

  • să formuleze urgent apel și cerere de suspendare a efectelor sentinței de săptămâna trecută;
  • să uzeze de drepturile de cumpărător;
  • să uzeze de drepturile de mandant contra mandatarului (CE)”

România a pierdut în primă instanță procesul deschis de compania farmaceutică Pfizer în Belgia, pe fondul refuzului Guvernului țării noastre de a achita peste 20 de milioane de doze de vaccin COVID-19. Este vorba de o decizie în primă instanță care obligă România să achite 600 de milioane de euro companiei farmaceutice Pfizer.

