Nicușor Dan îndeamnă la solidaritate în mesajul său de Paște, într-un an marcat de „incertitudini și crize severe”

Președintele României, Nicușor Dan, îndeamnă la solidaritate în mesajul său de Paște de anul acesta, marcat de „incertitudini și crize severe, în care mulți dintre noi sunt preocupați în mod firesc de grija pentru ziua de mâine”.

„Hristos a Înviat!

Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc – încrederea că putem mai mult, iubirea și bunătatea față de semeni.


Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe, în care mulți dintre noi sunt preocupați în mod firesc de grija pentru ziua de mâine.
Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate.
Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte, oricât de anevoios ar părea uneori drumul.
Vă doresc sărbători senine, cu sănătate și oameni dragi alături!”, a transmis președintele Nicușor Dan pe Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Adevarul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Click
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Un eveniment de acum 4.200 de ani ar fi contribuit la prăbușirea Vechiului Regat Egiptean
Cele mai noi

Trimite acest link pe