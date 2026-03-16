Nicușor Dan, întâlnire cu delegația OMV Petrom în plină criză: „Am abordat și tema prețurilor la combustibili. Importăm 80% din țițeiul necesar”

16 mart. 2026, 16:10, Știri politice
Președintele Nicușor Dan a avut luni o întâlnire cu delegația OMV Petrom, în cadrul căreia a discutat despre evoluția proiectului Neptun Deep, situația pieței energetice și fluctuațiile prețurilor la carburanți. La discuții au participat Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere al companiei, și Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom.

Proiectul Neptun Deep și securitatea energetică

Nicușor Dan spune că exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră avansează potrivit calendarului stabilit, iar primele livrări de gaze sunt estimate pentru anul 2027. El a precizat că investiția de peste 4 miliarde de euro va întări securitatea energetică a României și va tempera dependența de importurile de gaze.

„Proiectul avansează conform graficului și va livra primele gaze naturale din Marea Neagră în 2027”, a spus președintele. El a subliniat că această inițiativă „aproape va dubla producția de gaze a României” și va contribui la „creșterea independenței energetice a țării”.

Prețurile la carburanți

În cadrul întâlnirii, reprezentanții OMV Petrom au prezentat o analiză a evoluțiilor pe termen scurt și mediu ale pieței energetice. Discuțiile au vizat și prețurile la combustibili, un subiect sensibil în plină criză a petrolului.

Nicușor Dan a transmis că s-a convenit o colaborare strânsă între autorități și industrie pentru a gestiona presiunile asupra prețurilor la energie.

„Am convenit că va exista o colaborare și o cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească această perioadă de presiune asupra prețurilor la energie”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan: România importă majoritatea țițeiului necesar

Președintele a atras atenția asupra riscurilor generate de tensiunile geopolitice, în special privind posibilitatea închiderii Strâmtorii Ormuz, un punct cheie pentru transportul petrolului la nivel global.

El a explicat faptul că, deși România dispune de resurse energetice proprii, acestea nu acoperă necesarul intern.

„România are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importăm aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern”, a spus Nicușor Dan.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe