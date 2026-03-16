Oana Țoiu pretinde că prioritatea României este echilibrarea prețurilor la combustibil. Carburanții s-au scumpit de opt ori în ultimele două săptămâni

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis luni, înainte, de participarea la Consiliul Afaceri Externe, de la Bruxelles, că prioritatea României este ținerea sub control a prețurilor la energie, în contextul escaladării războiului în Orientul Mijlociu, transmite Agerpres. Prețurile la carburanți au crescut de opt ori în ultimele două săptămâni, de când SUA a atacat Iranul.

Ministra Oana Țoiu a precizat că obiectivul României este găsirea de soluții pentru a menține prețurile la energie la un nivel echilibrat. Oficialul a adăugat că majorarea tarifelor la energie este „pe termen scurt”.

„Un obiectiv-cheie pentru ţara noastră este dezescaladarea conflictului din Orientul Mijlociu pentru a ne asigura că presiunea pe prețurile la energie pentru cetățenii noştri este doar pe termen scurt și că avem o soluție pentru viitor. În acest moment, premierul are, în ţară, discuții cu producătorii de petrol, deoarece România este producător de petrol şi gaze şi vrem să ne asigurăm că noi putem să ținem prețurile sub control, dar şi că putem contribui la soluțiile europene în acest context’, a explicat şefa diplomației române.

„Alături de SUA, ne-am crescut capabilitățile de apărare”

Potrivit Oanei Toiu, criza din Orientul Mijlociu generează riscuri suplimentare în afara acestei regiuni.

„În ultimele zile, alături de SUA, ne-am crescut capabilitățile de apărare. România are, din 2016, un scut anti-rachetă, alături de Statele Unite ale Americii, la Deveselu, şi vom continua să oferim acces pentru echipamente non-cinetice. (…) Este important ca atunci când avem parteneriate strategice, și România şi SUA au un parteneriat strategic de mult timp, când este vorba de capabilități exclusiv defensive să folosim acest lucru”, a mai adăugat ministrul.

Conform unui comunicat de presă al MAE, în contextul amenințărilor iraniene la adresa stabilității globale, România condamnă ferm blocarea Strâmtorii Ormuz şi atacurile asupra infrastructurii civile.

Ministrul Oana Toiu va reafirma la Bruxelles angajamentul României faţă de eforturile de dezescaladare și protecție a cetățenilor europeni, a indicat MAE.

În ceea ce priveşte războiul de agresiune declanşat de Rusia în Ucraina, România va pleda pentru depăşirea blocajelor actuale şi avansarea rapidă pe trei direcții esențiale pentru stabilitatea regiunii: accelerarea integrării europene a Ucrainei şi a Republicii Moldova, implementarea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru susţinerea rezilienței ucrainene şi adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, se arată în comunicatul citat.

În marja reuniunii CAE, este programat un dejun de lucru cu participarea ministrului de Externe al Indiei, Subrahmanyam Jaishankar. Discuțiile se vor concentra pe consolidarea cooperării bilaterale şi pe stadiul Acordului de Liber Schimb UE- India. Oana Toiu va sublinia importanța acestui acord pentru crearea unor lanțuri de aprovizionare reziliente, capabile să aducă beneficii economice concrete companiilor româneşti şi europene.

„Discuția este cu atât mai importantă cu cât relația dintre România şi India s-a intensificat în ultimele luni după ce ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, a avut o întrevedere bilaterală în luna februarie, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, cu ministrul de externe al Indiei, dr. Subrahmanyam Jaishankar. De asemenea, în perioada 5 – 8 martie, în India a fost prezentă o delegație economică românească condusă de secretarul de stat Clara Volintiru care a inclus reprezentanți ai mediului de afaceri, ai companiilor de stat și mediului de cercetare aplicată”, se aminteşte în comunicat.

După participarea la Consiliul Afaceri Externe, Toiu va reveni la Bucureşti pentru a participa la ședința comisiilor parlamentare de specialitate pentru a susține proiectul de buget al MAE.

