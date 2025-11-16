Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan își pune mâna la ochi când vine vorba de MEGA-DOSARUL DNA în care apare și numele lui Bolojan: nu văd că e o problemă!

Olga Borșcevschi
16 nov. 2025, 20:18, Știri politice
Nicușor Dan își pune mâna la ochi când vine vorba de MEGA-DOSARUL DNA în care apare și numele lui Bolojan: nu văd că e o problemă!

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, la România TV, legat de întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu Fănel Bogos, că nu vede o problemă în asta.

„Nu stim ce s-a întamplat acolo. Faptul că nu a existat o consecință administrativă (…) Fenomenul ăsta de corupție trebuie administrat mai bine. Când ești într-o poziție de decizie, ai multe întâlniri de felul ăsta. Nu văd că e o problemă. Ce văd eu că e o problemă e fenomenul corupției (…) Oamenii văd cum se angajează în primării. Că o duci mai bine, văd că la nivel mare sunt corupți care după 1, 2 ani au ieșit din închisoare. Astfel încrederea în stat e diminuată. O mare parte de corupție se duce pe zona economică”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă poate fi combătut fenomenul corupției cu Bolojan premier, Dan a răspuns: „Faptul ca nu a existat o decizie administrativă e suficien pentru buna credință a premierului. E greu să zici nu mă întâlnesc cu ăla, ăla”.

