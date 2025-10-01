Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Partenera președintelui aprinde lumina la un eveniment caritabil

În timp ce președintele României, Nicușor Dan, participă miercuri la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, desfășurată la Copenhaga, unde va lua parte și la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea și Majestatea Sa Regina Maria a Danemarcei, partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și-a intrat în rolul de Primă Doamnă.

Aceasta va fi prezentă, tot miercuri, la un eveniment caritabil organizat la Cotroceni de Fundația Renașterea. Este vorba de o campanie dedicată conștientizării importanței prevenției și depistării precoce a cancerului la femei.

Cu acest prilej, Palatul Prezidențial va fi iluminat, începând cu ora 19:00, în culoarea roz.

„Ca gest de empatie și sprijin, doamna Mirabela Grădinaru va participa la momentul simbolic al aprinderii luminii roz, culoarea care este asociată în mod tradițional la nivel global cu lupta femeilor împotriva cancerului de sân”, a transmis Administrația Prezidențială.

GÂNDUL va transmite imagini exclusive cu partenera de viață a președintelui României de la evenimentul caritabil.

