Nicușor Dan merge la primul său summit al Comunității Politice Europene. Președintele participă și la reuniunea informală a liderilor UE, la Copenhaga

29 sept. 2025, 15:58, Știri politice
Președintele Nicușor Dan va fi la Copenhaga pe 1 și 2 octombrie. Acesta va participa la primul său summit al Comunității Politice Europene (CPE) de la preluarea mandatului. Totodată, șeful statului va lua parte și la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene, anunță Administrația Prezidențială.

Agenda întâlnirilor din capitala Danemarcei se concentrează pe conflictul din Ucraina și pe consolidarea securității europene. La summit-ul CPE, șeful statului va participa la masa rotundă dedicată situației de securitate din Europa și rezilienței.

De asemenea, Nicușor Dan va participa și la la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei și Majestatea Sa Regina Maria în onoarea liderilor participanți la reuniunea Comunității Politice Europene.

Comunitatea Politică Europeană a fost creată în iunie 2022, la propunerea președintelui Franței, Emmanuel Macron, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Ea servește ca platformă de dialog politic și cooperare pe teme strategice și reunește 45 de țări europene, precum și președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene.

Scopul CPE este de a oferi o platformă de coordonare a politicilor țărilor europene de pe întreg continent și de a stimula dialogul politic și cooperarea pentru a aborda probleme de interes comun, astfel încât să consolideze securitatea, stabilitatea și prosperitatea continentului european, în special în ceea ce privește criza energetică europeană.

