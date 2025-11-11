Nicușor Dan merge pe varianta PSD și face miercuri un grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților – SURSE

După întâlnirea de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și membrii Coaliției, s-a stabilit că se va face un grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților, așa cum a vrut PSD încă din octombrie, confirmă surse politice pentru Gândul. Președintele se va întâlni miercuri și cu partidele și magistrații pentru consultări la Palatul Cotroceni. Tot azi, Nicușor Dan le-ar fi spus liderilor Coaliției că va desemna șefii Serviciilor după 7 decembrie.

O altă decizie ar fi fost legată de pachetul de măsuri fiscale cu numărul 3, care va conține cele trei lucruri cerute: reforma adiministrației locale și centrale și relansarea economica.

Înainte de a începe discuțiile cu președintele, Sorin Grindeanu, șeful PSD, a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care spune că apreciază inițiativa lui Nicușor Dan, „pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reușit să îl gestioneze corespunzător”:

Discuția convocată de președintele Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian vine în contextul în care Curtea Constituțională a publicat vineri motivarea deciziei prin care a respins proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan pentru modificarea pensiilor magistraților. Legea a fost neconstituțională din cauză că Executivul nu a așteptat destul de mult timp pentru avizul Consiliului Suprem al Magistraturii.

Reforma pensiilor magistraților trebuie să fie adoptată până la 28 noiembrie, acesta fiind termenul impus de Comisia Europeană. Guvernul a încercat să prelungească termenul, dar nu a reușit. Dacă reforma nu e adoptată până atunci, România pierde 231 de milioane de euro din PNRR.

