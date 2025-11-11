Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan merge pe varianta PSD și face miercuri un grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților – SURSE

Nicușor Dan merge pe varianta PSD și face miercuri un grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților – SURSE

11 nov. 2025, 12:27, Știri politice
Nicușor Dan merge pe varianta PSD și face miercuri un grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților - SURSE

După întâlnirea de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și membrii Coaliției, s-a stabilit că se va face un grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților, așa cum a vrut PSD încă din octombrie, confirmă surse politice pentru Gândul. Președintele se va întâlni miercuri și cu partidele și magistrații pentru consultări la Palatul Cotroceni. Tot azi, Nicușor Dan le-ar fi spus liderilor Coaliției că va desemna șefii Serviciilor după 7 decembrie. 

O altă decizie ar fi fost legată de pachetul de măsuri fiscale cu numărul 3, care va conține cele trei lucruri cerute: reforma adiministrației locale și centrale și relansarea economica.

Înainte de a începe discuțiile cu președintele, Sorin Grindeanu, șeful PSD, a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care spune că apreciază inițiativa lui Nicușor Dan, „pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reușit să îl gestioneze corespunzător”:

Discuția convocată de președintele Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian vine în contextul în care Curtea Constituțională a publicat vineri motivarea deciziei prin care a respins proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan pentru modificarea pensiilor magistraților. Legea a fost neconstituțională din cauză că Executivul nu a așteptat destul de mult timp pentru avizul Consiliului Suprem al Magistraturii.

Reforma pensiilor magistraților trebuie să fie adoptată până la 28 noiembrie, acesta fiind termenul impus de Comisia Europeană. Guvernul a încercat să prelungească termenul, dar nu a reușit. Dacă reforma nu e adoptată până atunci, România pierde 231 de milioane de euro din PNRR.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Nicușor Dan, prima reacție după ce CSM a solicitat ca Oana Gheorghiu să fie anchetată: „Cred că declarația doamnei vicepriministru a fost nefericită”

Sorin Grindeanu, furios pe premierul Bolojan din cauza legii pensiilor magistraților: „S-a pierdut vremea”

Citește și

POLITICĂ Călin Georgescu: „Macron și Ursula nu mai reprezintă Europa. Frica plutește în aer, iar șahul se joacă până cade regele”
12:53
Călin Georgescu: „Macron și Ursula nu mai reprezintă Europa. Frica plutește în aer, iar șahul se joacă până cade regele”
LIVE UPDATE 🚨 Război în toată regula între puterile statului din cauza vicepremierului Oana Gheorghiu. Președintele Nicușor Dan se antepronunță după solicitarea CSM către Parchetul General: „Nu voi semna începerea urmăririi penale”. Gândul prezintă principalele reacții în scandalul momentului
12:50
🚨 Război în toată regula între puterile statului din cauza vicepremierului Oana Gheorghiu. Președintele Nicușor Dan se antepronunță după solicitarea CSM către Parchetul General: „Nu voi semna începerea urmăririi penale”. Gândul prezintă principalele reacții în scandalul momentului
FLASH NEWS Liderul PNL care l-a dus pe Fănel Bogos în biroul premierului a demisionat de la șefia Autorității pentru Reformă Feroviară
11:13
Liderul PNL care l-a dus pe Fănel Bogos în biroul premierului a demisionat de la șefia Autorității pentru Reformă Feroviară
POLITICĂ Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român”
11:08
Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român”
SCANDAL Partenera de ONG a vicepremierului Oana Gheorghiu îi cere DEMISIA din organizație și o acuză că-i periclitează activitatea din cauza INCOMPATIBILITĂȚII: „Am semnat contracte de sponsorizare în care am spus că nu avem membri în Guvern. Ne sună sponsorii, unii donatori s-au retras în ziua anunțului”/ Reacția Oanei Gheorghiu
10:55
Partenera de ONG a vicepremierului Oana Gheorghiu îi cere DEMISIA din organizație și o acuză că-i periclitează activitatea din cauza INCOMPATIBILITĂȚII: „Am semnat contracte de sponsorizare în care am spus că nu avem membri în Guvern. Ne sună sponsorii, unii donatori s-au retras în ziua anunțului”/ Reacția Oanei Gheorghiu
CONTROVERSĂ Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: „Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie”
10:46
Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: „Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie”
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?
EXTERNE Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
14:02
Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
EXTERNE Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
13:57
Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
ANCHETĂ EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
13:47
EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
DRAMĂ Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
13:44
Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
VIDEO Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
13:40
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
ULTIMA ORĂ Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu
13:36
Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu