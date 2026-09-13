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LOTO. Tragerile Speciale Loto Aniversare. Două trageri la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40

LOTO. Tragerile Speciale Loto Aniversare. Două trageri la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40
Sursa foto - caracter ilustrativ: Shutterstock
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LOTO. Loteria Română sărbătorește 120 ani de activitate. Cu acest prilej, Loteria organizează duminică, 13 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare.

UPDATE. Numerele câștigătoare la LOTO de dumincă 13 septembrie

  • Loto 6/49 – tragerea principală: 41, 11, 49, 33, 21, 9
  • Loto 6/49 – tragerea suplimentară: 12, 1, 37, 17, 21, 3
  • Joker – tragerea principală: 38, 45, 14, 17, 12 Joker (5)
  • Joker – tragerea suplimentară: 1, 15, 5, 40, 23 Joker (2)
  • Noroc: 3, 4, 6, 4, 9, 5, 7
  • Noroc Plus: 6, 6, 9, 4, 7, 0
  • Loto 5/40 – tragerea principală: 10, 24, 11, 15, 17, 31
  • Loto 5/40 – tragerea suplimentară: 36, 16, 21, 32, 18, 38
  • Super Noroc: 0, 0, 7, 6, 9, 2

Duminică, 13 septembrie, se vor desfășura noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 10 septembrie, Loteria Română a acordat peste 20.400 de câștiguri în valoare totala de peste 1,45 milioane de lei.

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GÂNDUL va afișa numerele câștigătoare la LOTO începând cu ora 18.35.

Trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, astfel:

– LOTO 6/49 – 200.000 DE LEI
– JOKER – 100.000 DE LEI
– LOTO 5/40 – 50.000 DE LEI

Report la de Loto 6/49 de peste 1,11 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 5,86 milioane de lei (peste 1,11 milion de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,77 milioane de lei (peste 908.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,34 milioane de lei (peste 1,20 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 766.500 de lei (peste 145.900 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report în valoare de peste 839.500 de lei (peste 159.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 1,18 milioane de lei (peste 225.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I in valoare de peste 416.300 de lei (peste 79.200 de euro).

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