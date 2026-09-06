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Poate vă sună cunoscut. Radu Tudor dă vina, pentru victoria AfD din Germania, pe ruși

Poate vă sună cunoscut. Radu Tudor dă vina, pentru victoria AfD din Germania, pe ruși
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Victoria partidului Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile regionale din landul estic Saxonia-Anhalt i-a dat o nouă ocazie prezentatorului de la Antena 3, Radu Tudor, să își exprime teoriile, mai mult sau mai puțin controversate, despre presupusa strategie secretă a Rusiei. Cunoscut pentru discursul său apocaliptic despre Kremlin, Radu Tudor a ajuns la concluzia că AfD a câștigat alegerile din Germania în urma unor ingerințe ruse.

Prezentatorul TV a transmis, cu o oarecare satisfacție, că previziunile sale despre jocul politic al Kremlinului s-au adeverit. Radu Tudor este absolut convins că alegerile regionale din Saxonia au fost ținta unui atac hibrid din partea Federației Ruse.

Nu ne prezintă nicio dovadă, niciun argument pentru astfel de afirmații, dar ar trebui să-l credem pe cuvânt. Dacă nu pe Radu Tudor, atunci pe cine?

„Din păcate, analiza pe care am făcut-o acum câteva zile se confirmă. #AfD partid extremist și pro-rus, câștigă detașat alegerile regionale în landul Sachsen Anhalt.
Este pentru prima oară după al 2 lea Război Mondial când un partid extremist câștigă într-un land din #Germania.
Greșelile politice interne, amplificate și grosolan manipulat hibrid de #Rusia au dus la acest rezultat”,precizează Radu Tudor pe Facebook.

Radu Tudor ne avertizează cu o replică din serialul „Urzeala tronurilor”

Pentru a adăuga gravitate afirmațiilor sale, prezentatorul își încheie postarea cu o replică din celebrul serial „Urzeala Tronurilor”: „Vine iarna”.

„Brace for the next.
Winter is coming”, mai spune Radu Tudor.

Radu Tudor anunța anul trecut că Rusia ar urma să atace România și Polonia: „Mai sunt 72 de ore”

Discursul lui Radu Tudor despre Rusia, ca dușman absolut ce pregătește un atac asupra României, a devenit tot mai alarmist în ultimii ani.

În mai 2025, Radu Tudor și-a anunțat urmăritorii, într-o postare pe Facebook, că Rusia ar fi atacat deja România pe 18 mai, data alegerilor prezidențiale din Polonia.

Acesta i-a îndemnat pe cetățeni să își manifeste dreptul la vot, altfel Federația Rusă va reuși să impună o „dominație hibridă” asupra României. „Mai sunt 72 de ore„, spunea el urmăritorilor.

„Duminică, 18 mai, Rusia atacă două țări cruciale pentru Flancul Estic al NATO : România și Polonia.
Dacă cele două popoare prețuiesc libertatea și evoluția de la întuneric la lumină, atunci vor înlătura prin vot acest imens pericol.
A nu merge la vot înseamnă o invitație deschisă pentru ca Moscova să desăvârșească o dominație hibridă în țara noastră. Iar acesta va fi doar primul pas.
Mai sunt 72 de ore”, spune cu gravitate Radu Tudor.

Marius Tucă îl ironizează pe Radu Tudor la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”

Afirmațiile lui Radu Tudor au fost ironizate și de jurnalistul Marius Tucă, în cadrul unei ediții a emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”.

„Radu Tudor spune că în 72 de ore suntem gubernie rusească. O să te văd cum faci tu emisiuni aici, la Gândul, și cum o să le numești în rusește”, i-a spus, cu umor, Marius Tucă jurnalistului Ionuț Cristache. „O să vină peste noi și o să ne spună: «vedeți că au venit rușii».”, a mai adăugat Tucă.

Radu Tudor februarie 2024, în direct la TV: „Vladimir Putin planifică un conflict cu România”

În februarie 2024, Radu Tudor a comentat la Antena 3 declarațiile ambasadorului Valery Kuzmin, care a dat de înțeles că Rusia nu are de gând să returneze tezaurul României, aflat la Moscova.

Pentru Radu Tudor, acesta a fost un mesaj clar că Vladimir Putin se pregătește pentru o nouă fază a „războiului hibrid” cu România.

„Din punctul meu de vedere ceea ce face tovarășul Kuzmin este a doua etapă a războiului hibrid. Cred că este etapa în care Vladimir Putin planifică un conflict cu România, deocamdată la nivel diplomatic și la nivel hibrid”, a declarat acesta la Antena 3.

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