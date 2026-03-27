Nicușor Dan s-a întâlnit cu Președintele Marii Adunări Naționale a Turciei. „Țările noastre poartă responsabilitate specială pentru menținerea păcii"

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întrevedere la Palatul Cotroceni cu Numan Kurtulmuş, Președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, discuțiile vizând în principal securitatea regională și consolidarea relațiilor bilaterale.

Accent pe securitatea la Marea Neagră

Potrivit comunicatului,dialogul a reconfirmat „prietenia durabilă și Parteneriatul Strategic care leagă România și Turcia încă din 2015”. Printre temele centrale s-au aflat stabilitatea regională și situația de securitate din zona Mării Negre.

Ca aliați NATO și state riverane Mării Negre, țările noastre poartă o responsabilitate specială pentru menținerea păcii în această regiune de importanță strategică, mai ales în contextul conflictelor în curs din Ucraina și Orientul Mijlociu”, se arată în comunicat.

Un exemplu concret de cooperare menționat este colaborarea în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră.

Parteneriat economic solid și legături între comunități

Discuțiile au vizat și dimensiunea economică a relației bilaterale, fiind subliniat faptul că „Turcia este cel mai important partener comercial al României din afara Uniunii Europene”, iar ambele părți își propun să valorifice mai bine acest potențial.

Totodată, a fost evidențiat rolul comunităților în consolidarea relațiilor dintre cele două state. „Comunitatea turco-tătară din România și comunitatea românească din Turcia atestă legăturile profunde dintre cele două poporare și reprezintă o sursă de inspirație pentru viitorul parteneriatului nostru”.

Perspective de consolidare a cooperării

La final, președintele României și-a exprimat încrederea că dialogul va contribui la dezvoltarea relațiilor bilaterale. „Sunt încrezător că schimbul de opinii de astăzi va da un nou impuls cooperării noastre în toate domeniile.”

