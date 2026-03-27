Polonia reduce TVA și accizele la combustibil, Bolojan așteaptă până „săptămâna viitoare". Premierul român susține că nu poate să scadă TVA că ar declanșa o procedură de infringement

Galerie Foto 4

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat o serie de măsuri menite să reducă prețurile combustibililor, pe fondul creșterii costurilor cu energia, în urma conflictului din Iran, conform Reuters. În contrast, premierul Ilie Bolojan susține că nu poate să scadă TVA pentru că ar declanșa o procedură de infringement. 

Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est, a decis să scadă TVA-ul la combustibil de la 23% la 8% și va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor Uniunii Europene. Astfel, prețurile ar urma să scadă cu aproximativ 1,2 zloți (0,28 euro) pe litru la toate tipurile de combustibil, a declarat Donald Tusk la o conferință de presă. Oficialul a adăugat că Guvernul va introduce prețuri maxime la combustibil pe litru, care va fi stabilit zilnic de Ministrul Energiei.

Tusk: Vom monitoriza situația și vom lua măsuri

De asemenea, Tusk a informat că Executivul polonez ar putea impune o taxă excepțională pe porfiturile companiilor petroliere. După anunțul premierului, acțiunile rafinăriei de stat Orlen au scăzut cu peste 6%, iar acesta a declarat că Polonia va acționa dacă va fi necesar pentru a opri șoferii străini să profite de pe urma reducerilor de prețuri și va analiza sistemul din Slovacia, în care mașinile înmatriculate în afara țării plătesc mai mult decât cele locale la benzinării.

„Nu vom ezita să folosim astfel de instrumente dacă va fi necesar. Vom monitoriza situaţia în aceste zile şi dacă va fi necesar vom lua măsuri”, a afirmat Donald Tusk.

De asemenea, ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, a anunţat că decizia Poloniei de a scădea TVA la combustibil ar urma să coste 900 milioane zloţi, 210 milioane eruo, pe lună, iar costurile reducerii accizelor sunt estimate la 700 milioane zloţi pe lună.

Bolojan anunță scăderea accizei la carburanți săptămâna viitoare

În paralel, premierul României a anunțat într-un interviu pentru G4Media că săptămâna viitoare guvernul va analiza un nou set de măsuri pentru a opri creșterea prețului la carburanți. Ilie Bolojan a spus că „foarte probabil” va adopta soluția scăderii accizelor, dat fiind că scăderea TVA ar putea declanșa o procedură de infringement din partea Comisiei Europene.

Premierul Ilie Bolojan

„Din punct de vedere al accizelor este cea mai facilă soluție și foarte probabil ne vom duce pe acest aspect. Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare în așa fel încât, pe de o parte, să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta, atât din punct de vedere al duratei în care s-ar aplica această schemă – pentru că, din păcate, nu avem o predictibilitate vizavi de durata războiului din Iran”, a declarat Ilie Bolojan. 

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe