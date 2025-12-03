Nicușor Dan sfidează logica. Susține că informațiile ce validează anularea alegerilor au apărut abia după an

Președintele Nicușor Dan a declarat, în fața jurnaliștilor, că raportul despre anularea alegerilor din noiembrie 2024 va fi prezentat la sfârșitul lunii ianuarie 2026.

Actualul lider de la Cotroceni a precizat, la un an de la invalidarea turului de scrutin din noiembrie 2024, că de atunci „au apărut informații” care să explice decizia CCR.

„De la acel moment, de la dubiul pe care o decizie ca asta l-a oferit românilor, cred că au apărut informații care să explice decizia”, a afirmat Nicușor Dan.

Amintim că una dintre promisiunile lui Nicușor Dan, în timpul campaniei electorale din mai 2025, era aceea că va desecretiza documentele desrpre anularea alegerilor.

„Va fi prezentat, poate, la sfârșitul lunii ianuarie”, a fost răspunsul lui Nicușor în fața presei.

Întrebat ce anume s-a schimbat de la momentul anulării alegerilor până în prezent, președintele a adus în discuție „campania de manipulare a Rusiei”. „Acest lucru l-am învățat”, a subliniat liderul de la Cotroceni.

„Ce e cert e că s-a schimbat conștientizarea noastră asupra campaniei de manipulare a Rusiei. Eu, ca om politic, vă spun că înainte de 6 decembrie, anul trecut, un lucru că acesta mi se părea absolut periferic. Nu este. Acest lucru l-am învățat”, a adăugat președintele.

Ce promitea Nicușor Dan românilor în campanie, referitor la alegeri: „eEte sarcina președintelui României să lămurească deplin această chestiune”

Nicușor Dan a declarat în timpul campaniei electorale din luna aprilie a acestui an că este responsabilitatea viitorului președinte să publice raportul despre anularea alegerilor.