Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan sfidează logica. Susține că informațiile ce validează anularea alegerilor au apărut abia după an

Nicușor Dan sfidează logica. Susține că informațiile ce validează anularea alegerilor au apărut abia după an

Ruxandra Radulescu
03 dec. 2025, 15:19, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a declarat, în fața jurnaliștilor, că raportul despre anularea alegerilor din noiembrie 2024 va fi prezentat la sfârșitul lunii ianuarie 2026. 

Actualul lider de la Cotroceni a precizat, la un an de la invalidarea turului de scrutin din noiembrie 2024, că de atunci „au apărut informații” care să explice decizia CCR.

„De la acel moment, de la dubiul pe care o decizie ca asta l-a oferit românilor, cred că au apărut informații care să explice decizia”, a afirmat Nicușor Dan.

Amintim că una dintre promisiunile lui Nicușor Dan, în timpul campaniei electorale din mai 2025, era aceea că va desecretiza documentele desrpre anularea alegerilor.

„Va fi prezentat, poate, la sfârșitul lunii ianuarie”, a fost răspunsul lui Nicușor în fața presei.

Întrebat ce anume s-a schimbat de la momentul anulării alegerilor până în prezent, președintele a adus în discuție „campania de manipulare a Rusiei”. „Acest lucru l-am învățat”, a subliniat liderul de la Cotroceni.

„Ce e cert e că s-a schimbat conștientizarea noastră asupra campaniei de manipulare a Rusiei. Eu, ca om politic, vă spun că înainte de 6 decembrie, anul trecut, un lucru că acesta mi se părea absolut periferic. Nu este. Acest lucru l-am învățat”, a adăugat președintele.

Ce promitea Nicușor Dan românilor în campanie, referitor la alegeri: „eEte sarcina președintelui României să lămurească deplin această chestiune”

Nicușor Dan a declarat în timpul campaniei electorale din luna aprilie a acestui an că este responsabilitatea viitorului președinte să publice raportul despre anularea alegerilor.

„Deci e treaba autorităților și cred că este sarcina președintelui României, oricare va fi el, să lămurească deplin această chestiune, pentru a recâștiga încrederea românilor în democrație și a recâștiga încrederea în România partenerilor străini.

Au mai fost niște chestiuni tehnice algoritmul tiktok, pe de o parte, și eu spun rapoarte ale mai multor servicii străine, pe de o parte, a existat o tehnologie care a putut să manipuleze acest algoritm, ceea ce este legitim, dar costă și costă mult.

Pe de altă parte, ar fi trebuit să existe o intervenție a personalului uman tiktok nu știm de ce nu a avut loc”, a subliniat Nicușor Dan.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”
16:52
Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”
EXCLUSIV Gândul publică în exclusivitate moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare”
16:22
Gândul publică în exclusivitate moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare”
FLASH NEWS Președintele inventează un „centru de comandă” care să monitorizeze informațiile, Moșteanu cerea „închiderea de conturi și televiziuni”
16:11
Președintele inventează un „centru de comandă” care să monitorizeze informațiile, Moșteanu cerea „închiderea de conturi și televiziuni”
FLASH NEWS Ce arată ultimul sondaj CURS cu 3 zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
15:50
Ce arată ultimul sondaj CURS cu 3 zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
FLASH NEWS Bolojan a discutat cu Viktor Orban despre dezvoltarea sectorului energetic între România și Ungaria
15:50
Bolojan a discutat cu Viktor Orban despre dezvoltarea sectorului energetic între România și Ungaria
FLASH NEWS Ce înțelege Nicușor Dan prin instituții anticorupție: „Protecția Consumatorului, Gărzi de Mediu”. Președintele pus în dificultate de o temă banală
15:47
Ce înțelege Nicușor Dan prin instituții anticorupție: „Protecția Consumatorului, Gărzi de Mediu”. Președintele pus în dificultate de o temă banală
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Ce se întâmplă doctore
Ultima imagine cu Roxana Moise în viață! Era schimbată total
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
O ciupercă de la Cernobîl pare să fi dezvoltat o abilitate incredibilă
EXTERNE Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut
16:51
Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut
DECES Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
16:31
Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
FLASH NEWS Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an
16:24
Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an
EXTERNE Cel mai mare mister din istoria aviației. Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în urmă cu 11 ani. Câți pasageri avea la bord și cum vor fi căutați
16:20
Cel mai mare mister din istoria aviației. Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în urmă cu 11 ani. Câți pasageri avea la bord și cum vor fi căutați

Cele mai noi