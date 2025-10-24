Prima pagină » Știri politice » (Video) Nicușor Dan a avut un nou moment de blocaj. S-a întâmplat la o conferință de presă. Președintele și-a pierdut ideea și a înghețat în fața jurnaliștilor, după o întrebare banală

Sorin Avram
24 oct. 2025, 23:34, Știri politice
Prezent la Iași, la finalul unei zile agitate, cu proteste și activități de tot felul,  președintele Nicușor Dan a părut că va claca în conferința de presă de la finalul zilei.

Deși a părut jovial în debutul dialogului cu presă, la un moment dat o întrebare i-a pus capac:

“Cum veți media discuțiile legate de salariul minim pe economie în condițiile în care sindicatele și patronatele au anunțat deja proteste pentru săptămâna viitoare?”

Președintele a avut un lung moment de pauză. Confuz, Nicușor Dan  a dus capul în microfon, a încercat să spună ceva, dar s-a oprit de mai multe ori. A continuat cu “pentru moment” , “haideți să, aaaaa”. În cele din urmă a reușit, cu greu, să articuleze ceva.

“Haideți să ne uităm la contextul în ansamblu. Deci, pe de o parte există o directivă europeană care într-un mod destul de complicat tehnic vorbește despre salariul minim. Această directivă este contestată la Curtea de Justiție și termenul de judecată va fi în noiembrie.”

Nu este prima dată când președintele Nicușor Dan este protagonistul unor astfel de momente.

În mai toate momentele publice de până acum s-a remarcat prin stângăcii, greșeli sau gafe de protocol. Printre cele mai cunoscute scene, a fost momentul de la Timișoara, când s-a încurcat în protocol, în față Gărzii de Onoare.

