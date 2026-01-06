Nicușor Dan nu crede că încalcă Constituția dacă trimite scrisori magistraților

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre tensiunile din justiție și acuzațiile la adresa acestuia potrivit cărora, prin implicarea sa în acest scandal, riscă să încalce Constituția.

Nicușor Dan a declarat că nu se pune problema încălcării Constituției, nici măcar atunci când va trimite scrisori magistraților în vederea referendumului din justiție.

„Trebuie să facem diferența între declarație politică și acțiune politică. În momentul în care chiar o să începem și o să trimitem scrisori judecătorilor o să vedem în ce măsură se încalcă Constituția.

„Nu cred că se încalcă în niciun fel, în momentul în care 1.000 de oameni din sistemul de judecată spun că este afectată chiar independența magistratului și președintele întreabă e așa sau nu, nu cred că se încalcă niciun fel de Constituție”, a precizat liderul de la Cotroceni.