Ce spune Nicușor Dan despre suspendarea sa? „Suspendarea mi se pare total neserioasă. Nu intru în Groenlanda”

Nicușor Dan confirmă că România va continua să sprijine Ucraina și să susțină eforturile SUA pentru pace: „Negocierile au ajuns într-o fază critică
22:36
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la finalul reuniunii coaliției de Voință de la Paris, despre suspendarea sa din funcția de șef al statului. Acesta a afrimat că nu reprezintă o temă serioasă şi a dat un răspuns ironic, în care a făcut referinţă la Groenlanda.
„Mi se pare total neserios. Putem să avem dezbateri pe multe lucruri, dar suspendarea… mi se pare total neserios să discutăm de subiectul ăsta”, a precizat Nicușor Dan.
„Nu intru în Groenlanda”, a adăugat ironic, președintele.