Ce spune Nicușor Dan despre suspendarea sa? „Suspendarea mi se pare total neserioasă. Nu intru în Groenlanda”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la finalul reuniunii coaliției de Voință de la Paris, despre suspendarea sa din funcția de șef al statului. Acesta a afrimat că nu reprezintă o temă serioasă şi a dat un răspuns ironic, în care a făcut referinţă la Groenlanda.

„Mi se pare total neserios. Putem să avem dezbateri pe multe lucruri, dar suspendarea… mi se pare total neserios să discutăm de subiectul ăsta”, a precizat Nicușor Dan. „Nu intru în Groenlanda”, a adăugat ironic, președintele.