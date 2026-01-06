Nicușor Dan insistă să facă referendumul în Justiție: „Referendumul o să-l facem. Îl lansăm în ianuarie”

ULTIMA ORĂ Ce spune Nicușor Dan despre suspendarea sa? „Suspendarea mi se pare total neserioasă. Nu intru în Groenlanda”
21:46
Nicușor Dan a fost întrebat cu privire la referendumul în justiție, în cadrul conferinței de presă de la Paris. Liderul de la Cotroceni a confirmat că are de gând să meargă mai departe cu această propunere.
„Mai sunt cam 30 de magistrați care și-au exprimat intenția de a veni la discuții, ne vom întâlni. Pe acel referendum-consultare, am zis că îl facem, îl facem. O să stabilim detaliile chiar zilele astea și probabil că în cursul lunii ianuarie îl facem”, a declarat Nicușor Dan.
Întrebat dacă va merge la ședință a CSM, Nicușor Dan a răspuns:
„O să vedeți. Cred că o să mergem împreună la o ședință CSM, dar încă aștept niște date”, a menționat Nicușor Dan.