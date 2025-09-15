Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan spune că Bolojan l-a trădat din prima zi. “Guvernul s-a instalat pe promisiunea că TVA nu va crește, după care a revenit”

Cristina Corpaci
15 sept. 2025, 21:40, Știri politice
Nicușor Dan spune că Bolojan l-a trădat din prima zi. “Guvernul s-a instalat pe promisiunea că TVA nu va crește, după care a revenit”

Nicușor Dan a recunoscut la Antena 3CNN că Guvernul s-a instalat pe promisiunea de a nu crește TVA, însă ulterior premierul Bolojan i-a transmis că „doar așa poate”.

„Dacă vorbim despre TVA, Guvernul s-a instalat pe această promisiune, ar fi fost dificil ca eu să revin și să blochez. A fost parte din înțelegerea pe care s-a făcut guvernul. Ulterior Guvernul a spus că numai așa putem spunând ca are alte date decât cele din momentul în care s-a făcut această promisiune”e”, a spus președintele.

Șeful statului ulterior a încercat vină cu o explicație și anume că: „Niciodată în politică, oamenii nu vor complet aliniați, totul este să te gândești la consecințe”.

Și totuși, premierul nu în enervează că a majorat TVA-ul de la 19 la 21%.

„Nu am voie să mă enerveze (…) nu (nu regret că l-am numit n.r.) , am făcut ceea ce am spus în campanie”, a precizat Nicușor Dan.

