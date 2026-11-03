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Noul ministru al Mediului critică achizițiile Dianei Buzoianu. Audit de 1 milion de lei aruncat pe fereastră în cazul reorganizării Romsilva

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Natalia Intotero, noul ministru al Mediului, a anunțat că va urma o reorganizare la companiile de stat Apele Române și ROMSILVA. Social-democrata susține că a găsit nereguli grave, care ar fi fost lăsate de Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului. Achizițiile decise de Buzoianu, cum ar fi un audit nefolosit în cazul deciziei de reorganizare ROMSILVA sau aplicația „Radarul Balastierelor”, ar fi practic bani aruncați pe fereastră.

Noul ministru de la Mediu propune măsuri urgente la Apele Române și ROMSILVA, după ce a constatat o serie de nereguli lăsate de fosta conducere, scrie Mediafax.

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Buzoianu, acuzată că a blocat reorganizarea ROMSILVA

Astfel, Natalia Intotero a criticat dur achizițiile făcute de Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului. Noua șefă de la Mediu acuză faptul că fostul ministru USR ar fi blocat inclusiv reorganizarea din ROMSILVA.

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„S-a realizat o comisie de lucru și promisiunea colegilor de la ROMSILVA este aceea că până la data de 1 martie 2027 reorganizarea va fi finalizată”, a declarat Natalia Intotero, într-o conferință de presă.

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Ministrul Mediului a anunțat că va finaliza reforma, începută în 2024 și blocată timp de un an. Potrivit Nataliei Intotero, auditul care ar fi permis reorganizarea ROMSILVA a fost deblocat abia în luna august 2026. Mai mult, bugetul pentru instituție ar fi fost aprobat cu 4 zile înainte de instalarea noului Guvern.

„S-au plătit aproape 1 milion de lei pe acest audit, iar reorganizarea s-a făcut de fosta conducere fără să fie așteptat rezultatele acestui audit. Nu vrem blocarea reorganizării ROMSILVA. Vrem deblocare, vrem reorganizare la ROMSILVA făcută în baza acestui audit și cu respectarea legislației”, a mai explicat ministrul Mediului în cadrul conferinței de presă.

Intotero a mai anunțat că și la Apele Române vor urma reorganizări.

„Radarul Balastierelor” e blocat

Noul ministru al Mediului a descoperit contracte de sute de mii de lei. Bani care ar fi trebuit să facă aplicația „Radarul Balastierelor” funcțională. Însă în prezent, aplicația nu are nici măcar baza legală pentru a funcționa.

„Pentru radarul balastierelor a fost inițiat un demers în anul 2024. Dar din păcate nici momentul de față nu funcționează. Cât a costat până acum? Contracte de aproximativ 450.000 de lei pentru aceeași aplicație. Circa 265.000 de lei în 2024 plătiți integral în ianuarie 2025 și 185.000 de lei în 2026. Ce s-a întâmplat? În vara anului 2025 aplicația a fost testată și a funcționat parțial.

Mai trebuia o actualizare în valoare de aproximativ 7.500 de euro și hotărârea de guvern, respectiv cadrul legal. Actualizarea a fost anulată iar proiectul a fost reluat de la zero. Firma contractată în februarie 2026 nu a livrat aplicația”, a mai explicat politiciana.

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