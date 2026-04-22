Oana Gheorghiu sare la gâtul Olguței Vasilescu: „Nu am condus un coteț de curci” / „Oamenii vor să își păstreze interesele”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat după ce Lia Olguța Vasilescu a criticat-o în spațiul public, menționând că aceata este lipită de experiență din punct de vedere administrativ și că nu a condus nici măcar un coteț de curci.

Război de la distanță între Lia Olguța Vasilescu și Oana Gheorghiu

Luni, când PSD a decis să îi retragă sprijinul premierului Bolojan, Lia Olguța Vasilescu a atacat-o dur pe Oana Gheorghiu, despre care a declarat că singura experiență pe care aceasta o are este aceea de a-și trage banii, 5.000 de euro pe lună, din donațiile pentru copiii cu cancer.

„Înţelegem că PSD-ştii conduc marile companii de stat şi de-aia trebuie vândute pe bucăţi, şi vine doamna vicepremier, care nu a condus în viaţa ei nici măcar un coteţ de curci şi care are o singură experienţă, aceea că îşi trăgea bani, 5.000 de euro pe lună, din donaţiile pentru copiii cu cancer, şi ne spune dumneaei şi cu toată propaganda că trebuie să se listeze la bursă cele mai importante companii din România, care au adus cel mai mare profit, că, vezi doamne, scrie în programul de guvernare şi şi-a asumat şi PSD-ul treaba asta”, a acuzat Olguța Vasilescu.

Replica vicepremierului nu a întârziat să apară. Oana Gheorghiu a declarat că discursul politic este ”foarte jos” și că nu ar vrea să coboare la acest nivel. Aceasta a menționat că și-a construit o carieră prin muncă, de care s-a apucat imediat după terminarea facultății.

În primul rând, nu am condus un coteț de curci. Are dreptate aici doamna primar. Mie mi se pare că nivelul discursului politic este foarte jos și, sincer, nu aș vrea să cobor la acest nivel, pentru că cred că românii au nevoie să schimbăm puțin nivelul la care discutăm și să ne uităm la interesul românilor, nu la interesul de moment al unui partid sau al unui grup. De ce a simțit doamna Olguța Vasilescu nevoia să spună asta… Eu mi-am clădit o carieră muncind foarte mult. După ce am terminat facultatea, am muncit și am făcut performanță la fiecare loc de muncă pe care l-am avut. Împreună cu colega mea, Carmen Uscatu, am condus un proiect și am construit un spital, ceea ce nu se construise până la momentul acela în România, și am făcut-o cu onestitate”.

După ce a fost acuzată că „își trăgea 5.000 de euro pe lună din donații”, Oana Gheorghiu a declarat că nu crede că Olguța Vasilescu „face voluntariat la primărie și nu a făcut niciunde într-o funcție publică”.

„Singurul lucru pe care îl poate spune lumea despre mine este că am avut un salariu, pentru că sunt convinsă că s-au străduit foarte mult să găsească ceva. Am avut un salariu pentru care am muncit foarte mult, pe care îl exagerează. Eu nu cred că a deranjat lista (companiilor de stat care pot fi listate la bursă n.red). Eu cred că deranjează reforma, că sperie reforma. Eu cred că oamenii vor să își păstreze interesele. Reacțiile acestea vin dintr-o disperare de a nu pierde beneficii cu care s-au obișnuit în ultimii 35 de ani”, a mai spus Gheorghiu.

Recomandarea video

Mediafax
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
Mircea Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira: ,,L-am văzut pe Valentin la...''
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Mediafax
UPDATE. DNA suspectează că liderul PSD, Radu Moldovan, ar avea proprietăți în Franța pe numele unor terți. Radu Moldovan a ajuns la spital. DNA îl anchetează și pe șeful CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Cum sună o erupție solară? Un eveniment rar, surprins chiar în momentul declanșării!

