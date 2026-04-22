Oana Gheorghiu sare la gâtul Olguței Vasilescu: „Nu am condus un coteț de curci” / „Oamenii vor să își păstreze interesele”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat după ce Lia Olguța Vasilescu a criticat-o în spațiul public, menționând că aceata este lipită de experiență din punct de vedere administrativ și că nu a condus nici măcar un coteț de curci.

Război de la distanță între Lia Olguța Vasilescu și Oana Gheorghiu

Luni, când PSD a decis să îi retragă sprijinul premierului Bolojan, Lia Olguța Vasilescu a atacat-o dur pe Oana Gheorghiu, despre care a declarat că singura experiență pe care aceasta o are este aceea de a-și trage banii, 5.000 de euro pe lună, din donațiile pentru copiii cu cancer.

„Înţelegem că PSD-ştii conduc marile companii de stat şi de-aia trebuie vândute pe bucăţi, şi vine doamna vicepremier, care nu a condus în viaţa ei nici măcar un coteţ de curci şi care are o singură experienţă, aceea că îşi trăgea bani, 5.000 de euro pe lună, din donaţiile pentru copiii cu cancer, şi ne spune dumneaei şi cu toată propaganda că trebuie să se listeze la bursă cele mai importante companii din România, care au adus cel mai mare profit, că, vezi doamne, scrie în programul de guvernare şi şi-a asumat şi PSD-ul treaba asta”, a acuzat Olguța Vasilescu.

Replica vicepremierului nu a întârziat să apară. Oana Gheorghiu a declarat că discursul politic este ”foarte jos” și că nu ar vrea să coboare la acest nivel. Aceasta a menționat că și-a construit o carieră prin muncă, de care s-a apucat imediat după terminarea facultății.

„În primul rând, nu am condus un coteț de curci. Are dreptate aici doamna primar. Mie mi se pare că nivelul discursului politic este foarte jos și, sincer, nu aș vrea să cobor la acest nivel, pentru că cred că românii au nevoie să schimbăm puțin nivelul la care discutăm și să ne uităm la interesul românilor, nu la interesul de moment al unui partid sau al unui grup. De ce a simțit doamna Olguța Vasilescu nevoia să spună asta… Eu mi-am clădit o carieră muncind foarte mult. După ce am terminat facultatea, am muncit și am făcut performanță la fiecare loc de muncă pe care l-am avut. Împreună cu colega mea, Carmen Uscatu, am condus un proiect și am construit un spital, ceea ce nu se construise până la momentul acela în România, și am făcut-o cu onestitate”.

După ce a fost acuzată că „își trăgea 5.000 de euro pe lună din donații”, Oana Gheorghiu a declarat că nu crede că Olguța Vasilescu „face voluntariat la primărie și nu a făcut niciunde într-o funcție publică”.

„Singurul lucru pe care îl poate spune lumea despre mine este că am avut un salariu, pentru că sunt convinsă că s-au străduit foarte mult să găsească ceva. Am avut un salariu pentru care am muncit foarte mult, pe care îl exagerează. Eu nu cred că a deranjat lista (companiilor de stat care pot fi listate la bursă n.red). Eu cred că deranjează reforma, că sperie reforma. Eu cred că oamenii vor să își păstreze interesele. Reacțiile acestea vin dintr-o disperare de a nu pierde beneficii cu care s-au obișnuit în ultimii 35 de ani”, a mai spus Gheorghiu.