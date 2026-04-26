Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a reacţionat, duminică, după atacul de la dineul corespondenţilor de la Casa Albă, în urma căruia Donald Trump, soţia preşedintelui american, dar şi ceilalţi participanţi au fost evacuaţi de urgenţă. „Violența nu are ce căuta în politică”, a transmis Ţoiu pe X.

„După veștile îngrijorătoare din Washington, ne bucurăm că toată lumea este teafără și condamnăm atacul”, a mai scris șefa diplomației române pe X.

Violence has no place in politics. After the worrying news in DC we are glad everyone is safe and we condemn the attack. — Toiu Oana (@oana_toiu) April 26, 2026

Amintim că, șapte sau opt focuri de armă au fost auzite la Casa Albă în timpul istoricului eveniment Cina Corespondenților. Trump a fost evacuat de urgență de serviciile secrete și este în siguranță. Un bărbat înarmat a deschis focul la sol, la doar câțiva metri de participanți, în fața sălii de bal a hotelului Washington Hilton.

